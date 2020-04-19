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Утро началось не с кофе. С разницей в час загорелись два дома в Минске

19.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Утро началось не с кофе. С разницей в час загорелись два дома в Минске

Минск. Утром с разницей в час загорелись два дома. На 1-ую Землемерную улицу спасателей вызвали около семи. Пожар произошёл в двухквартирном доме. Строение ожидает скорый снос. Одна половина пустовала, а во второй ещё недавно жил квартирант. Накануне пожара молодой человек по имени Егор вывез почти всё своё имущество.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Минск. Утром с разницей в час загорелись два дома. На 1-ую Землемерную улицу спасателей вызвали около семи. Пожар произошёл в двухквартирном доме. Строение ожидает...
 
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