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Утро началось не с кофе. С разницей в час загорелись два дома в Минске
Источник материала: ОНТ
Минск. Утром с разницей в час загорелись два дома. На 1-ую Землемерную улицу спасателей вызвали около семи. Пожар произошёл в двухквартирном доме. Строение ожидает скорый снос. Одна половина пустовала, а во второй ещё недавно жил квартирант. Накануне пожара молодой человек по имени Егор вывез почти всё своё имущество.
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Минск. Утром с разницей в час загорелись два дома. На 1-ую Землемерную улицу спасателей вызвали около семи. Пожар произошёл в двухквартирном доме. Строение ожидает...
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