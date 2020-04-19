Мы не можем вернуть им родителей, но мы можем обеспечить им достойный уход. Помочь детям-сиротам может каждый!

Источник материала: Новости Волковыска

У каждого ребенка, оставшегося без любви и заботы родителей, своя судьба…. От некоторых родители отказались сразу после рождения, другие были лишены родительских прав, заболели или погибли… и не осталось никого, кому этот ребенок был бы по-настоящему нужен. Дети-сироты особенно остро нуждаются в поддержке и помощи, во внимании со стороны неравнодушных взрослых, в заботе и хорошем уходе.





Центр помощи «Вера» помогает детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в возрасте от рождения до совершеннолетия. Мы помогаем детям в больницах, детских домах, домах-интернатах и иных социальных учреждениях, где на лечении и воспитании находятся дети. Под опекой Центра находятся более 10 социальных учреждений, расположенных как в г.Гродно, так и в Гродненской области. Наш Центр оказывает не только адресную помощь детям, но и помогает в уходе за детьми, организовывает и проводит досуговые мероприятия (развивающие занятия, мастер-классы и иное), проводит благотворительные акции и реализует проекты в поддержку детей-сирот.





Благодаря поддержке неравнодушных людей, организаций и предприятий, мы передаем в социальные учреждения смеси, средства гигиены, одежду и обувь, канцелярские и школьные принадлежности и иное. Благодаря пожертвованиям, которые поступают на наши благотворительные реквизиты с назначением платежа «детям-сиротам», мы имеем возможность не только самостоятельно покупать для детей вещи, одежду, игрушки и иное, но и перечислять денежные средства на банковские реквизиты социальных учреждений, чтобы они имели возможность исходя из нужд детей самостоятельно приобрести для них все необходимое. Благодаря Корзинам помощи, установленным в магазинах, а также благотворительным акциям, мы имеем возможность оказывать помощь детям в виде средств гигиены, канцелярских принадлежностей и иного. Мы выражаем огромную благодарность и признательность всем тем, кто не остался в стороне, кто оказывал и оказывает помощь и поддержку нашим подопечным.





Помощь детям мы оказываем как по заявкам, поступающим из социальных учреждений, так и исходя из постоянных потребностей детей. В настоящее время социальные учреждения нуждаются в чистящих и моющих средствах и иных вещах. Из поступивших к нам заявок из нескольких учреждений мы сформировали один общий список необходимой помощи:

- детский стиральный порошок (минимум 80 кг),

- жидкое мыло (минимум 40 л.),

- детский стульчик (деревянный, высота до сидения 26 см, минимум 20 шт.).

- пледы (р-р 1.6*2м, минимум 10 шт.),

- вешалки (плечики) для верхней одежды (прочные, минимум 50 шт.),

- сушки для белья (минимум 10 шт.),

- чистящий порошок для посуды (минимум 15 кг),

- чистящие и моющие средства (для сантехники),

- губки для посуды (минимум 30 уп.),

- пакеты для мусора (на 60л. и 120л., минимум 40 уп.)









Вы можете помочь:

--- привезя помощь к нам на адрес либо оформив доставку помощи в любом доступном магазине/интернет-магазине. Наш адрес: г.Гродно, ул. Репина 5а. Контактный телефон +375 33 61 333 61.

--- внеся целевое пожертвование на указанные ниже благотворительные реквизиты с указанием назначения платежа – детям-сиротам:

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Сироты> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Сироты ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Сироты 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!

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Узнать подробнее о том, кому мы помогаем, вы можете здесь

Узнать подробнее о помощи, оказанной Центром помощи «Вера» детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на лечении или воспитании в социальных, медицинских и иных учреждениях, вы можете здесь