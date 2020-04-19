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Британец испек пирожок размером со своего новорожденного сына

19.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Британец испек пирожок размером со своего новорожденного сына

Житель Великобритании Тим Фуге из Корнуолла испек огромный корниш-пасти (корнуэльский пирожок) весом около 2,8 кг (размером со своего новорожденного сына Джована), пишет Daily Mail.

Сообщается, что мужчине понадобилось 2,5 часа, чтобы приготовить блюдо, и 19 часов, чтобы съесть этот пирог.

По его словам, самым сложным было найти достаточно большой противень, чтобы готовить на нем. В итоге Фуге решил использовать решетку для гриля, которая идеально подошла по размерам.


Мужчина также признался, что увидел в соцсетях фото одного знакомого, который в одной руке держал сына, а во второй – пирог размером с малыша. Ему эта идея понравилась, и он решил повторить. Также Фуге отметил, что жена расстроилась, попробовав лакомство, поскольку муж приготовил пирожок гораздо вкуснее, чем она.

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Житель Великобритании Тим Фуге из Корнуолла испек огромный корниш-пасти (корнуэльский пирожок) весом около 2,8 кг (размером со своего новорожденного сына...
 
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