Британец испек пирожок размером со своего новорожденного сына

Источник материала: ОНТ

Житель Великобритании Тим Фуге из Корнуолла испек огромный корниш-пасти (корнуэльский пирожок) весом около 2,8 кг (размером со своего новорожденного сына Джована), пишет Daily Mail.

Сообщается, что мужчине понадобилось 2,5 часа, чтобы приготовить блюдо, и 19 часов, чтобы съесть этот пирог.

По его словам, самым сложным было найти достаточно большой противень, чтобы готовить на нем. В итоге Фуге решил использовать решетку для гриля, которая идеально подошла по размерам.





Мужчина также признался, что увидел в соцсетях фото одного знакомого, который в одной руке держал сына, а во второй – пирог размером с малыша. Ему эта идея понравилась, и он решил повторить. Также Фуге отметил, что жена расстроилась, попробовав лакомство, поскольку муж приготовил пирожок гораздо вкуснее, чем она.

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