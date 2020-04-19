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Пасхальное послание митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла

19.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В канун праздника Воскресения Христова митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел обратился с Пасхальным посланием к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем прихожанам Белорусской православной церкви.

Пасхальное послание митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла
Со словами апостольского благовестия дается приветствие: «Вот и наступил для нас спасительный праздник, день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это есть залог мира, разрушение смерти». 

В послании говорится: «Без малого две тысячи лет Церковь славит Христа Воскресшего, уповая на обещанное нам всеобщее воскресение из мертвых… Воскресение Христово — неоскудевающий источник нашей веры, прочное основание надежды, краеугольный камень любви к Богу и ближним. Идут века, сменяются поколения, но Святая Церковь, не ослабевая в усердии и пламенея духом, со дерзновением свидетельствует о Воскресении Христа Спасителя, открывшего врата в Царство Небесное каждому, кто стремится жить с Богом, кто, следуя призыву Божию, уклоняется от зла и творит добро».

«Свет Воскресения Христова изгоняет тьму страхов человеческих», — отмечается в послании и звучит напоминание: «…Христиане не должны поддаваться никаким страхам. «Не бойтесь!» — возвестил Воскресший Спаситель женам-мироносицам, а вместе с ними — и всем нам». 

В послании говорится, как важно, видя в окружающей нас жизни проявления зла, не допустить в свои сердца уныния и отчаяния, постараться стать светом миру и наполнить добрыми делами время, дарованное нам Всевышним Творцом. Дается духовное наставление: «Будем стремиться жить так, чтобы быть для наших ближних примером выдержки и рассудительности, столпами веры в Бога и верности Святой Церкви Христовой, проявляя к окружающим нас людям снисходительность, отзывчивость и братскую любовь». 

«Наш христианский путь в этом мире — это путь бескорыстной помощи ближним, путь прощения нанесенных нам обид, путь деятельного милосердия и жертвенной любви, — отмечается в послании. — Стезя эта непроста, но тех, кто шествует по ней, Сам Господь сделает наследниками жизни вечной и соучастниками победы над смертью, явленной в Светлом Христовом Воскресении!».

Пасхальное послание завершается теплым поздравлением с праздником праздников: «Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры, чтобы благодатный огонь Пасхальной радости всегда ярко горел в наших сердцах, согревая и освещая нашу жизнь, и воспламенял Божественным светом и радостью жизнь окружающих нас людей. Будем от всей души приветствовать друг друга словами Пасхальной радости: «Христос воскресе!» И пусть ответом нам будут такие же искренние и радостные слова: «Воистину воскресе Христос!».
 
 
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В канун праздника Воскресения Христова митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел обратился с Пасхальным посланием к архипастырям,...
 
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