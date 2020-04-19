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Путин впервые за 20 лет не пойдет в церковь на Пасху

19.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин не пойдет на Пасху в храм впервые за 20 лет, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Разумеется, президент и патриарх всея Руси обменяются поздравлениями по случаю Пасхи", – пояснил он.

Он также отметил, что глава РФ не намерен посещать храм на праздник в этом году из-за карантина.

"Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящийся на территории этой государственной резиденции", – рассказал Песков.

Александр Лукашенко, наоборот, собирается в воскресенье 19 апреля прийти в церковь. Он заявил, что это традиция, которую не следует нарушать.
 
 
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Президент России Владимир Путин не пойдет на Пасху в храм впервые за 20 лет, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия...
 
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