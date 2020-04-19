Путин впервые за 20 лет не пойдет в церковь на Пасху

"Разумеется, президент и патриарх всея Руси обменяются поздравлениями по случаю Пасхи", – пояснил он.





Он также отметил, что глава РФ не намерен посещать храм на праздник в этом году из-за карантина.





"Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящийся на территории этой государственной резиденции", – рассказал Песков.





Александр Лукашенко, наоборот, собирается в воскресенье 19 апреля прийти в церковь. Он заявил, что это традиция, которую не следует нарушать.







