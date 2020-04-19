Второй сезон кибеспортивного турнира VOKA League стартует 21 апреля

Видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта объявляет о старте второго сезона киберспортивного турнира VOKA League. В этом году к традиционным дисциплинам добавится одна мобильная, игры будут проводиться на протяжении трех месяцев, а призовой фонд вырастет в полтора раза.

Второй сезон Лиги пройдет в трех дисциплинах: Dota 2, CS:GO и Clash Royale. Первые игры состоятся уже 21 апреля, а завершатся 17 июля 2020 года. Расширить новый сезон лиги организаторы решили не только для того, чтобы еще больше белорусских игроков смогли попробовать себя в киберспорте, но и чтобы предоставить подросткам и молодым людям интересный вариант провести досуг, находясь дома.

Главные правила VOKA League останутся прежними: турнир ориентирован в первую очередь на белорусских участников, а все игры будут проходить в онлайне. В соревнованиях по Clash Royale смогут принять участие все желающие старше 13 лет, по Dota 2 и CS:GO — старше 16 лет. Причем, если в командах по последним двум дисциплинам должно быть не менее трех представителей Беларуси, то поиграть в Clash Royale на турнире можно будет исключительно белорусским геймерам.

Именно желающие попробовать свои силы в Clash Royale вступят в игру первыми. Для них отборочные этапы пройдут 21-22 апреля, лучшие игроки группового этапа определятся 23 апреля, а победители— 24 апреля. Регистрация на этот турнир уже стартовала и доступна по ссылке . К участию приглашаются все!

Стоит отметить, что предстоящий турнир по Clash Royale — лишь первая из трех возможностей проявить себя во втором сезоне VOKA League для любителей этой дисциплины. Впереди их ожидает еще минимум два турнира: 17-19 июня и 14-16 июля. Каждый — с призовым фондом в размере 750 белорусских рублей, которые разделят между собой обладатели четырех призовых мест.

Что касается CS:GO и Dota 2, то в этом сезоне состоится по одному турниру в каждой из дисциплин — с 28 апреля по 5 июня и с 9 июня по 17 июля. Призовой фонд каждого турнира составит по 7 тыс. белорусских рублей.

Игры будут транслироваться в эфире видеосервиса VOKA в разделе "Киберспорт". Следите за новостями на сайте voka.tv в разделе «Киберспорт», а также в официальной группе VOKA Gaming в VK.