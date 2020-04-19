ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Второй сезон кибеспортивного турнира VOKA League стартует 21 апреля

19.04.2020 08:04 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта объявляет о старте второго сезона киберспортивного турнира VOKA League. В этом году к традиционным дисциплинам добавится одна мобильная, игры будут проводиться на протяжении трех месяцев, а призовой фонд вырастет в полтора раза.

Второй сезон Лиги пройдет в трех дисциплинах: Dota 2, CS:GO и Clash Royale. Первые игры состоятся уже 21 апреля, а завершатся 17 июля 2020 года. Расширить новый сезон лиги организаторы решили не только для того, чтобы еще больше белорусских игроков смогли попробовать себя в киберспорте, но и чтобы предоставить подросткам и молодым людям интересный вариант провести досуг, находясь дома.

Главные правила VOKA League останутся прежними: турнир ориентирован в первую очередь на белорусских участников, а все игры будут проходить в онлайне. В соревнованиях по Clash Royale смогут принять участие все желающие старше 13 лет, по Dota 2 и CS:GO — старше 16 лет. Причем, если в командах по последним двум дисциплинам должно быть не менее трех представителей Беларуси, то поиграть в Clash Royale на турнире можно будет исключительно белорусским геймерам.

Именно желающие попробовать свои силы в Clash Royale вступят в игру первыми. Для них отборочные этапы пройдут 21-22 апреля, лучшие игроки группового этапа определятся 23 апреля, а победители— 24 апреля. Регистрация на этот турнир уже стартовала и доступна по ссылке. К участию приглашаются все!

Стоит отметить, что предстоящий турнир по Clash Royale — лишь первая из трех возможностей проявить себя во втором сезоне VOKA League для любителей этой дисциплины. Впереди их ожидает еще минимум два турнира: 17-19 июня и 14-16 июля. Каждый — с призовым фондом в размере 750 белорусских рублей, которые разделят между собой обладатели четырех призовых мест.

Что касается CS:GO и Dota 2, то в этом сезоне состоится по одному турниру в каждой из дисциплин — с 28 апреля по 5 июня и с 9 июня по 17 июля. Призовой фонд каждого турнира составит по 7 тыс. белорусских рублей.

Игры будут транслироваться в эфире видеосервиса VOKA в разделе "Киберспорт". Следите за новостями на сайте voka.tv в разделе «Киберспорт», а также в официальной группе VOKA Gaming в VK.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта объявляет о старте второго сезона киберспортивного турнира VOKA League.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин впервые за 20 лет не пойдет в церковь на Пасху
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика