Национальная библиотека подготовила выставочный проект к 75-летию Великой Победы

Источник материала: Пинский Вестник

Национальная библиотека запустила выставочный проект "Великая Победа", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главная цель проекта - сохранение исторической памяти и глубокое осмысление событий военного времени. Экспозиция включает аутентичные предметы из Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, монографии, энциклопедии, сборники архивных материалов, изодокументы и другие печатные издания из фонда НББ, а также оригиналы и копии уникальных документов Национального архива Беларуси.

Посетители смогут увидеть знамя партизанского отряда (бригады), боевое гвардейское знамя из фонда Государственного музея истории Вооруженных Сил Беларуси при Министерстве обороны. Киностудия "Беларусьфильм" предоставила повседневную одежду партизан и подпольщиков, военную форму, а также фильмы. "Объемность восприятию военных событий придают личные предметы с мест расстрела, кандалы, цепи, колодки военнопленного, инструменты оружейных мастерских, печатный станок, штампы, клише, радиоприемник подпольной группы, хирургические инструменты, использовавшиеся в санчастях партизанских отрядов", - рассказали в НББ.







Можно познакомиться и с передвижной выставкой "Лесная песня", демонстрирующей жизнь и творчество партизан во время боевых операций и между ними. В экспозицию включены бытовые иллюстрации из рукописных журналов и художественное творчество белорусских партизан. "На выставке представлен также проект библиотеки "100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 года", стартовавший 30 января - ровно за 100 дней до Победы. Он представляет собой ежедневную хронику новостей и событий вплоть до 9 мая 1945 года, подготовленную по материалам периодической печати Советской Беларуси. О Национальной библиотеке в годы войны расскажет небольшой фильм, снятый на основе архивных материалов", - добавили в НББ.

Организаторами выставочного проекта выступают Национальная библиотека Беларуси, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный архив Беларуси и киностудия"Беларусьфильм".





БелТА