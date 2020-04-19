Конкурс на лучшие товары 2020 года объявлен в Беларуси

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Госстандарт совместно с областными исполнительными комитетами и Мингорисполкомом в этом году в девятнадцатый раз проводит конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь».

Конкурс проводится в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукция производственно-технического назначения, услуги населению.

В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также организации, которые могут быть удостоены диплома «Стабильное качество» и специальных наград «Лучший в отрасли», «Лучший в регионе».

Заявки на участие представляются до 1 сентября в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации, и Белорусский государственный институт метрологии.

Организации, товары которых удостоены звания лауреата конкурса, награждаются дипломом и получают право размещения знака (логотипа) конкурса на товарах и их упаковке, а также использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале «Качество.бел» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта (www.gosstan.dart.gov.by, раздел «Качество и деловое совершенство»).

«НН».