Как спасали Боцмана (рассказ)

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Воскресенье. Выходной день. Утром Иван Петрович проснулся в привычное для него время, управился с женой по хозяйству — накормил кур, кота, кабана по кличке Боцман. Затем загнал его на сарай в выгульную загородь. Синоптики обещали хорошую погоду, и он решил съездить на пару часов на рыбалку на находящееся недалеко от деревни озерцо. Годовалый щенок Звонок уже вертелся около него. Он очень любил путешествовать с хозяином на его верных и надежных «жигулях». Хозяин прозвал собачонку Звонком за ее резкий и звонкий голос и природную верность. Как только открывалась в салоне машины дверь, она, довольная, усаживалась на переднем сиденье и ждала друга. Так должно было быть и в этот день.

Иван Петрович начал укладывать в багажник свои рыболовецкие снасти. Звонок занял свое место в машине. Выехать за ворота еще не успели, как подошла хозяйка и спросила, куда девался Боцман. Хотела поставить ему посудину с водой, но на выгульном дворе его не обнаружила. Иван Петрович пошел на поиски за сарай, впереди побежал Звонок. Вдруг он резко остановился возле погреба, который находился в углу двора, и залился своим звонким лаем. Иван Петрович подошел к этому месту и ужаснулся. Боцман был на дне погреба. Он в это время уже был пуст, и хозяин еще весной сверху плотно закрыл вход досками. Видимо, кабан, в поисках места, чтобы спрятаться в тень, рылом раздвинул доски и провалился вниз. Иван Петрович присел на корточки, внимательно присмотрелся и убедился, что Боцман не лежит, а стоит на ногах. Значит, падение получилось удачным, ноги целы. Он только испуганно хрюкал. Могло быть и хуже, подумал хозяин, погреб по глубине не меньше 2 метров, мог бы поломать ноги или получить другие травмы. Тогда безвременно надо было бы делать вынужденный убой, что крайне нежелательно в такую жаркую погоду.

Боцман уже был большой, упитанный, примерно в 160 кг, и планировался на свежину только с наступлением заморозков, поздней осенью или под Новый год. Подошла хозяйка, тоже справилась о здоровье Боцмана и справедливо упрекнула хозяина, что тот ненадежно закрыл вход в погреб, что и стало причиной случившегося. Хозяева постояли, поспорили, а Боцмана надо спасать, надо думать, как вытащить его из западни. Понятно только, что это работа не одного человека, нужна сила, приспособления. Ведь это не поросенок маленький, которого можно взять на руки и выбросить наверх. Услышав шум и разговор, подошли два соседа — Петр и Сергей.

Посмотрели, подумали, и Петр предложил вызвать работников МЧС, ведь они справятся быстро, у них имеются различные приспособления для этого.

Сергей не согласился с этим предложением. Ведь не стоит их вызывать с райцентра за 25 км, у них хватает более важной работы. Надо пригласить еще одного мужчину и вчетвером можно будет справиться с этой работой.

Сергей позвал еще своего зятя Павла. Тот посмотрел, подумал и уверенно заявил: «Не может быть, чтобы мы, 4 здоровых мужика, не вытащили из погреба кабана». Он попросил хозяина принести ватный рыболовецкий комплект и валенки, а также крепкую веревку. Он наденет эту одежду, чтобы кабан не смог прокусить, ведь клыки у него большие и острые, и можно остаться инвалидом на всю жизнь, если уцепится за соответствующее место. Он быстро спустится вниз, набросит несколько петель под брюхо. Концы веревки подаст наверх и мужчины должны быстро тянуть вверх.

Все одобрили такое решение. Павел надел эту экипировку и быстро спустился к Боцману. Не успел тот опомниться, как Павел опутал его веревкой а концы подал мужчинам и скомандовал: «Вира!». Мужчины дружно потянули вверх. Боцман мгновенно оказался наверху и что есть мочи с привязанной веревкой помчался к сараю на свое место, чуть не сбив с ног своих спасателей. Следом за ним, заливаясь своим звонким лаем, помчался Звонок. Мужчины стояли и тоже смеялись, а Иван Петрович был доволен, что операция прошла успешно.

Он пригласил соседей за столик, стоящий в саду, чтобы «обмыть» это дело. Пропустив по чарке, начали вспоминать разные житейские случаи. Сергей напомнил, как примерно 10 лет назад спасали корову односельчанки Антонины Михалевой. Ее корова вечером не вернулась с пастбища. Пошли искать ее. Нашли стоящую почти на коленях, измученную, около большого развесистого дерева. Она была грузная, рогатая и, видимо, желая почесаться или достать что-то вверху, высоко вытянула голову и попала рогами в развилку веток. Не могла двигаться ни вперед, ни назад. Тоже собрались мужчины, приподняли ее за переднюю часть туловища и таким образом освободили из рогатины. После этого измученная кормилица еле добрела до своего двора.

Всякие приключения в жизни происходят, как с животными, так и с людьми, — добавил Петр. Он наполнил всем рюмки и предложил выпить за то, чтобы вce приключения имели хороший финал.

Иван Петрович посмотрел на часы и обращаясь к Звонку, который суетился около столика сказал: «На рыбалку, дружище, мы с тобой поедем завтра. Сегодня спасибо всем, что спасли Боцмана».

Александр МАКАСЬ,

г. Несвиж.