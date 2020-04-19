«Уходим в онлайн» вместе с участниками клуба «Гаспадыня»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Почти месяц назад клубу «Гаспадыня», работающему на базе отделения обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста в Несвижском РТЦСОН, на время самоизоляции предложили участвовать в акции «Уходим в онлайн».

Совместно с районной организацией Белорусского Общества Красного Креста и районной газетой попросили хозяюшек поделиться своими рецептами с жителями региона к Пасхе, майским праздникам. Такое домашнее задание пришлось по душе. Читатели уже знают несколько рецептов к Пасхе — от Натальи Дроздовской и Галины Шаповаловой, опубликованных в № 26 и 28 «НН». Сегодня на страницах «Нясвіжскіх навін» — новые рецепты к праздничному столу. Один из них — для тех, кто придерживается диетического питания, от несвижанки Ларисы Васильевны Пынзарь. Вторым поделилась Мария Александровна Мацель. В настоящее время женщины хозяйничают дома, а еще занимаются рукоделием. Например Мария Александровна к Пасхе вяжет крючком салфетки, которые не просто красиво смотрятся, но и создают особый домашний уют.





Связались мы и с несвижанкой Г.В. Шаповаловой. Галина Васильевна — волонтер, занимает активную жизненную позицию, участвует в самых разных мероприятиях, которые предлагает Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения.

— В настоящее время нахожусь на самоизоляции, но радует то, что нас, людей с определенным жизненным опытом, не забывают. Постоянно на связи со знакомыми, с сотрудниками РТЦСОН. Если нужно, доставляют продукты первой необходимости и лекарства. Всем непросто, но стараемся не унывать. Лично я делаю физические упражнения, вяжу, читаю, навожу порядок дома перед Пасхой, — рассказывает Галина Васильевна.

С наступлением весны всё более актуальной становится информация о правилах безопасности, соблюдение которых позволит минимизировать количество загораний в экосис-темах. По состоянию на 15 апреля 2020 года в Несвижском районе зарегистрировано 5 загораний сухой растительности на общей площади 0,316 га.

Ежедневно подобные случаи регистрируются в стране, но, пожалуй, самый яркий пример человеческой беспечности произошел совсем недавно. 7 апреля в д. Нарчи Щучинского района местный 70-летний житель во дворе своего дома сжигал сухую траву. Со слов мужчины, данный процесс он контролировал, в дом ушел, когда всё потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе. В результате пожара огнем уничтожен 21 дом (в двух постоянно проживали люди) и 24 хозяйственные постройки. К счастью, никто из людей не пострадал. Однако нередки случаи, когда в результате палов травы получают травмы и ожоги граждане, а иногда огонь уносит жизни людей. 9 апреля в д.Старая Мечта Борисовского района при самостоятельном тушении пожара сухой растительности вдоль автодороги получил термические ожоги (35 % тела) пенсионер 1950 года рождения, который бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу.

Страшная новость сотрясла небольшой район на юге Минской области 25 марта. Трагедия произошла в д. Чабусы Любанского района. В результате загорания сухой растительности погиб мужчина 1961 года рождения.

Уважаемые граждане! Выжигание сухой травы в Республике Беларусь запрещено! Не стоит пренебрегать советами спасателей и преувеличивать свои возможности при сжигании мусора. Минутная беспечность и банальная халатность может привести к непоправимым последствиям. Прежде чем что-то сделать, необходимо очень хорошо подумать.

«НН».