Мода дома. Посмотрите, как пользователи Сети создают образы из подручных средств

Источник материала: Tut.by

В условиях пандемии новые флешмобы появляются почти через день. Не успели еще все пользователи Сети выложить фото, на которых они повторяют шедевры мировых картин, как популярность набирает новый — с хештегом #HomeCouture про моду.

Для создания модного лука можно использовать все что угодно: коробки, туалетную бумагу, занавески, и получится не хуже, чем от кутюр. Не верите? Тогда предлагаем вам посмотреть на эту подборку из инстаграма.