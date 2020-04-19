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Мода дома. Посмотрите, как пользователи Сети создают образы из подручных средств
Источник материала: Tut.by
В условиях пандемии новые флешмобы появляются почти через день. Не успели еще все пользователи Сети выложить фото, на которых они повторяют шедевры мировых картин, как популярность набирает новый — с хештегом #HomeCouture про моду.
Для создания модного лука можно использовать все что угодно: коробки, туалетную бумагу, занавески, и получится не хуже, чем от кутюр. Не верите? Тогда предлагаем вам посмотреть на эту подборку из инстаграма.
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#HomeCouture А ты повторишь от люксового бренда дома?
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