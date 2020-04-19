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Мода дома. Посмотрите, как пользователи Сети создают образы из подручных средств

19.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В условиях пандемии новые флешмобы появляются почти через день. Не успели еще все пользователи Сети выложить фото, на которых они повторяют шедевры мировых картин, как популярность набирает новый — с хештегом #HomeCouture про моду.

Для создания модного лука можно использовать все что угодно: коробки, туалетную бумагу, занавески, и получится не хуже, чем от кутюр. Не верите? Тогда предлагаем вам посмотреть на эту подборку из инстаграма. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @thebabybabushka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Daisy Chen Hutton (@therealdaisychenhutton)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Amelia Walsh (@alw.always)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ERIC TOBUA (@erictobua)

 

 
 
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