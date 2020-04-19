Городские огороды. Приживется ли мировой тренд в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Сейчас иммунитету особенно нужна помощь. Поэтому свежие фрукты и овощи специалисты настоятельно рекомендуют есть каждый день. Но дачи и родственники в деревне есть не у всех. Что делать детям урбана, привыкшим видеть картошку мытой и в сетках, а зелень – в вакуумных упаковках? Выращивать зелень самостоятельно!





Обзавестись грядками Никита решил два года назад. Никаких дедовских способов! Новый тренд – микрозелень, или – на более понятном языке – рассада. Идею подсмотрел в Лондоне. Как вернулся – прямо в центре Минска организовал сити-ферму. Превратил в городской огород небольшой вагончик.

Никита Романкин: «Не требует больших усилий, в частности микрозелень. Мы решили, что мы будем выращивать её для себя, для ресторанов, чтобы это была максимально свежая, максимально полезная продукция, за которую мы сами отвечаем: знаем, как она растёт, что мы туда добавляем».

Говорят, мужчины – лучшие повара. Как показывает практика, огородники они тоже «на уровне». Никита бережно собирает крошечные всходы в экоконтейнер. Признаётся: работа кропотливая, но того стоит! Одна жменя ростков редиса, например, по количеству витаминов с успехом заменяет несколько полноценных овощей. А есть микрозелень можно уже через неделю после посадки.

Масштабы сити-фермы позволяют делиться полезными продуктами. Пакеты с зеленью парень отвозит в ресторан, в котором готовят обеды для «героев нашего времени» – врачей.

На подоконнике квартиры корреспондента ОНТ в Москве Светланы Карульской уютно разместились огурцы и помидоры. Рассада давно стала своеобразным домашним питомцем. Растёт, плодоносит, а ты смотри и радуйся.

Светлана Карульская: «Я никогда не любила дачу, но вдруг в конце прошлого года мне захотелось вырастить какие-то овощи, самостоятельно на подоконнике. Первыми были томаты, сорт, чтобы его выращивать на окне. Четыре куста, с них собрали где-то 120 плодов, до салата, правда, не дошло, всё съели прямо с куста».

Без удобрений и пестицидов – всё своё! Весной, когда организму особенно нужны витамины, такой компактный огород – настоящее спасение.

Натурально и вкусно – многие слышали это от бабушек. И многие вспомнят, как тряслись с рассадой в автобусе по дороге на дачу. Зато алые помидоры и свежая зелень со стола улетали в считанные мгновения.

Дмитрий Герилович, урбанист: «Люди наши с этим знакомы, выращивают рассаду так или иначе. Но это больше старшего поколения такая практика. Молодёжь наша ещё не сильно ею овладела. И вот городское огородничество – это попытка передать эти знания от одного поколения другому».

Городской ритм жизни диктует свои правила. Многие молодые люди уже на своём опыте убедились – агробалконы и сити-фермы – тема будущего!

Дмитрий Герилович, урбанист: «Это, конечно, ещё и расслабление, потому что это переключение формата деятельности от того формата, чем ты занимаешься каждый день. Изучаешь что-то новое».

Мировые столицы давно такое хобби превратили в грандиозные проекты. Для городов, где свободной земли немного, а свежих овощей хочется «здесь и сейчас», огороды под куполом неба – лучшее решение. Посевы ближе к Солнцу, надежно защищены от ветра, да и на высоте птичьего полёта им меньше угрожают сорняки. Белорусы тоже решили поддержать экодвижение. В этом году в столице появятся сразу несколько «огородов в городе». Подальше от проспектов, но ближе к людям. А может, скоро мы тоже сможем подниматься на крыши многоэтажек, чтобы полакомиться свежими овощами и отдохнуть душой?

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