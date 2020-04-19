Госавтоинспекция не считает целесообразным пожизненно лишать прав пьяных водителей









"Надоело видеть постоянные сводки о ДТП и авариях по вине нетрезвых водителей. Как показывает практика, меры, которые сейчас принимаются, всё равно не помогают бороться с такими людьми", - говорилось в тексте петиции.





В свою очередь заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Александр Занимон в ответном письме на петицию заявил, что "целесообразно взвешено подходить к ужесточению наказаний и совершенствовать дополнительные меры профилактического воздействия". Эти меры, в частности, должны включать "формирование у граждан негативного отношения к управлению транспортным средством в состоянии опьянения, а также создание активной гражданской позиции по оказанию содействия органам внутренних дел в выявлении и пресечении таких нарушений".





"Ранее при рассмотрении вопроса ужесточения ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения введение пожизненного лишения права управления транспортными средствами не было поддержано в силу того, что у лица теряется стимул к правомерному поведению", - подчеркнул Занимон.





По его словам, изучение опыта иностранных государств показывает, что ужесточение наказаний в большинстве случаев приводит к снижению количества случаев совершения таких нарушений. Вместе с тем, практика Польши и Украины свидетельствует, что применение пожизненного лишения права управления транспортными средствами не позволяет полностью исключить совершение таких нарушений.





В настоящее время, согласно части 5 статьи 317 Уголовного кодекса за совершение ДТП в состоянии опьянения, повлекшее гибель двух и более человек, максимальный срок лишения права управления транспортным средством фактически может составить 15 лет (10 лет лишения свободы и дополнительно 5 лет лишения права управления транспортным средством после отбытия наказания в виде лишения свободы).