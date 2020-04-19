ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Госавтоинспекция не считает целесообразным пожизненно лишать прав пьяных водителей

19.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ГАИ МВД дало ответ на петицию, авторы которой предлагали пожизненно лишать права управления транспортными средствами водителей, виновных в ДТП и находящихся в момент такого происшествия в состоянии алкогольного опьянения, сообщил сайт petitions.by.



"Надоело видеть постоянные сводки о ДТП и авариях по вине нетрезвых водителей. Как показывает практика, меры, которые сейчас принимаются, всё равно не помогают бороться с такими людьми", - говорилось в тексте петиции.

В свою очередь заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Александр Занимон в ответном письме на петицию заявил, что "целесообразно взвешено подходить к ужесточению наказаний и совершенствовать дополнительные меры профилактического воздействия". Эти меры, в частности, должны включать "формирование у граждан негативного отношения к управлению транспортным средством в состоянии опьянения, а также создание активной гражданской позиции по оказанию содействия органам внутренних дел в выявлении и пресечении таких нарушений".

"Ранее при рассмотрении вопроса ужесточения ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения введение пожизненного лишения права управления транспортными средствами не было поддержано в силу того, что у лица теряется стимул к правомерному поведению", - подчеркнул Занимон.

По его словам, изучение опыта иностранных государств показывает, что ужесточение наказаний в большинстве случаев приводит к снижению количества случаев совершения таких нарушений. Вместе с тем, практика Польши и Украины свидетельствует, что применение пожизненного лишения права управления транспортными средствами не позволяет полностью исключить совершение таких нарушений.

В настоящее время, согласно части 5 статьи 317 Уголовного кодекса за совершение ДТП в состоянии опьянения, повлекшее гибель двух и более человек, максимальный срок лишения права управления транспортным средством фактически может составить 15 лет (10 лет лишения свободы и дополнительно 5 лет лишения права управления транспортным средством после отбытия наказания в виде лишения свободы).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ МВД дало ответ на петицию, авторы которой предлагали пожизненно лишать права управления транспортными средствами водителей, виновных в ДТП и находящихся в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Городские огороды. Приживется ли мировой тренд в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика