|
Православные христиане празднуют Светлую Пасху
Источник материала: ОНТ
Праздник веры, надежды и любви. Светлую Пасху отмечает сегодня православные верующие. В Беларуси это самая массовая конфессия – включает около четырёх миллионов человек.
И вместе с православными христианами всего мира в этот день они вспоминают радостное событие – воскрешения Иисуса Христа. Об этом возвестил колокольный звон. В Пасху верующие откладывают все дела, а церковь рекомендует уделить внимание добрым поступкам.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник веры, надежды и любви. Светлую Пасху отмечает сегодня православные верующие. В Беларуси это самая массовая конфессия – включает около четырёх миллионов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)