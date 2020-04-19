Православные христиане празднуют Светлую Пасху

Источник материала: ОНТ

Праздник веры, надежды и любви. Светлую Пасху отмечает сегодня православные верующие. В Беларуси это самая массовая конфессия – включает около четырёх миллионов человек.

И вместе с православными христианами всего мира в этот день они вспоминают радостное событие – воскрешения Иисуса Христа. Об этом возвестил колокольный звон. В Пасху верующие откладывают все дела, а церковь рекомендует уделить внимание добрым поступкам.

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