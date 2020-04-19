Источник материала: Газета Авангард

Небеса по достоинству пусть возвеселятся, а земля возрадуется,

пусть же празднует мир, и видимый весь, и невидимый,

ибо Христос восстал, веселье вечное.

(Пасхальный канон, песнь 1-я).

Пасхальное послание архиепископа Гомельского и Жлобинского СТЕФАНА

Дорогие отцы, братья и сестры!

Христос Воскресе!

Поздравляю всех Вас с величайшим праздником Воскресения Христова! Как хорошо о нем сказано в Пасхальном каноне: «Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников праздник, и торжество есть торжеств…»

Пасха Христова поистине есть самый великий и славный праздник.

Еще в Ветхом Завете самим Господом было заповедано праздновать особый день, названный Пасхой, который был установлен в память исхода еврейского народа из Египта, где он находился несколько столетий в рабстве: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши; как установление вечное празднуйте его (Исх. 12:14)». Слово «Пасха» означает «прохождение мимо», т.к. смерть прошла мимо первенцев израильских, избавленных от участи жителей египетской земли, связанной с десятой казнью.

Для жителей времен Нового Завета Пасха означает нечто совсем иное. Пасха – это день в который смерть прошла мимо Христа. Он одолел смерть. Смерть была уничтожена Его Воскресением. Спаситель лишил ее всякой власти над людьми. Теперь она проходит мимо каждого из нас. Мы, христиане, знаем, что по ту сторону гроба ее не существует. Душа и после смерти продолжает свое бытие. И, что еще для нас очень важно, мы знаем, что и телесная смерть является лишь временным состоянием, которое тоже однажды будет побеждено, т.к. Христос для нас является источником жизни и источником нашего воскресения: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин.11:25). Мы верим и в то, что Он однажды восстановит и наши тела в день всеобщего воскресения усопших: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века» — поем мы в Символе веры.

Сегодня мир переживает страшное испытание. Многие жизни людей оказались под угрозой, но не взирая на это мы не должны впадать в уныние памятуя, что на все воля Божия.

Все происходящее является лишним поводом задуматься о том, что для нас по-настоящему ценно и значимо. Христос в Евангелии говорит о сокровище нетленном: «Приготовляйте себе …, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк.12:33-34). Наши бессмертные души являются самым главным сокровищем. И то чем мы их наполним, то и унесем с собой в вечность.

Всех Вас призываю к молитве, и особенно за тех, кто столкнулся со страшной трагедией в среде своих близких. А также призываю всех к деятельному исполнению христианского долга взаимной любви и взаимопомощи, не забывая о своем христианском призвании.



Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!