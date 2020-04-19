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Окончила школу в 21 год, с 15 жила со Шнуром и стала звездой благодаря Бодрову. Какая она - Оксана Акиньшина

19.04.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Я очень редко даю интервью. Не люблю доверять свои мысли чужим людям», — признается Оксана Акиньшина. Но тем не менее мы нашли пару интересных журналистских бесед с ней. И в день рождения актрисы публикуем подборку самых неординарных высказываний Оксаны.


Про кино

В детстве Оксана мечтала стать ветеринаром. Потом посмотрела «Солдата Джейн» с Деми Мур и решила, что ее призвание — служить. Но жизнь распорядилась иначе: Акиньшина попала в моделинг, откуда ее занесло прямиком на пробы «Сестер» Бодрова-младшего. Так Оксана стала музой Бодрова и оказалась в киноиндустрии. С учебой так и не сложилось: школу Оксана окончит только в 21 год, а пока — только мир кинематографа и отношения с эпатажным Шнуром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @salut_from_april 30 Янв 2020 в 11:55 PST

С тех пор прошло уже два десятка лет. За плечами Акиньшиной — десятки ролей не только в отечественном кино, но и в голливудских блокбастерах (в 2004-м Оксана снялась в «Превосходстве Борна» с Мэттом Дэймоном). Она очень органична в своей профессии, но сама актриса признала этот факт не сразу. Например, на заре своей карьеры Оксана утверждала, что «вообще до сих пор не уверена, что кино — это мое и что я в нем останусь».

«Одно время я находила в этом удовольствие, а сейчас появилось много сомнений, — так она поясняла свою позицию тогда. — Раньше я была ребенком. А теперь уже замечаю агрессию, злую, фальшивую сторону мира. Я начала все это осознавать к третьему-четвертому проекту. И не техническая рутинная сторона разочаровала, а люди. Там нет теплоты, душевности, там сплошные акульи зубки, которые все пытаются показать, забывая, что должны существовать человеческие отношения, а не только практическая сторона процесса. Сейчас, мне кажется, кино трансформируется в механистичную, бесчеловечную индустрию. Актеры — шестеренки в этом процессе. Важны только продюсеры. Я не готова к такому. Я — другая и не хочу играть по их правилам».


Сейчас же, когда Акиньшина все свое время посвящает детям и снимается не так уж часто, актриса признается, что очень скучает по работе.

«Изначально ко всему происходящему я относилась неблагодарно, можно сказать, — сетует на свой характер она. — Воспринимала как должное, иногда даже как что-то меня напрягающее, не понимала всего кайфа. Вела себя надменно: мне казалось, что я делаю одолжение, меня всё бесило, мне не хотелось ехать на съемки и так далее. У меня был перекрут мозгов, нехарактерный для восемнадцатилетней-девятнадцатилетней девочки. Я должна была терпеть, разруливать… Все эти взрослые замуты мне были совершенно не нужны в том возрасте. А потом всё резко изменилось. Я поняла, что цинизм в нашей профессии никак не должен присутствовать. Если есть что-то подобное, то иди работай, не знаю, кем угодно — бухгалтером, но не актером».

Про Шнурова

С Сергеем Шнуровым, лидером группировки «Ленинград», Оксана познакомилась на съемках «Игр мотыльков»: у нее была одна из главных ролей, за Шнуром же был саундтрек к фильму. Акиньшиной на тот момент было всего 15. Сергею — 29. Но столь ощутимая разница в возрасте не стала помехой чувствам: Шнуров ушел от жены, и они с Оксаной съехались.


Этот роман общественность активно обсуждала и осуждала. И не только из-за юности Акиньшиной, но и потому, что отношения у двух влюбленных напоминали американские горки. Они постоянно ссорились, мирились, могли даже подраться. Однако вспыльчивую Оксану, похоже, такой формат общения вполне устраивал: она не раз признавалась, что Шнуров — ее идеал мужчины.

«Во-первых, он — мужчина. И я таких умных, честно говоря, не встречала. И потом он какой-то мой, и мой, и мой. Без него мне тяжело и плохо. Со Шнуром я стала взрослее, мудрее. И взгляды, и жизненная позиция изменились. И он меняется. Любые отношения меняют людей», — заявляла актриса.

Спустя 5 лет бурного и зачастую прилюдного выяснения отношений пара рассталась. И хотя с тех пор много воды утекло, Оксану до сих пор спрашивают про ее бывшего ухажера, а СМИ, стоит актрисе оставить комментарий в инстаграме Шнурова, пишут: «Такая любовь не проходит».


Оксана и Сергей общаются и сейчас

«Не нравится, в какую сторону он развивается, — не так давно прокомментировала нынешнюю жизнь Шнурова она. — Хотя наблюдаю и позитивные моменты, касающиеся какой-то внутренней составляющей целостности. Но вряд ли он станет прислушиваться к моим комментариям».

Про опыт

Сергей Шнуров не единственный в списке бывших Оксаны Акиньшиной. В юности девушка встречалась с актером Алексеем Чадовым, когда ей было чуть за 20, вышла замуж за продюсера Дмитрия Литвинова — и через два года развелась. Потом сошлась и разошлась с певцом Алексеем Воробьевым. Да и с нынешним супругом, Арчилом Геловани, чуть было не рассталась (к счастью, передумала).


Оксана с мужем и отцом ее детей

Неудавшиеся отношения Акиньшина воспринимает позитивно: говорит, это хороший опыт.

«Мы же все растем, меняемся под влиянием других людей, которые встречаются на нашем пути, периодически возникают какие-то проблемы, позволяющие лучше разглядеть, кто рядом с тобой… Притом что первоначально мы же все уверены, что именно этот человек является тем единственным. Я стала гораздо спокойнее, научилась гасить вспышки гнева, какие-то взрывы своего огненного темперамента. И если уж совсем откровенно, то, скорее, меня меняли мужчины, которые были рядом».

Про возраст

Сегодня Оксане исполнилось 33. Но она по-прежнему кажется юной девчонкой — причем не только нам, но и, к примеру, кассирам в магазине.


«Мне алкоголь не продают, — с досадой признается Акиньшина. — Зашла в магазин за бутылкой вина, меня заставили показать паспорт. Бесит! Я говорю: «Вы что, издеваетесь? С какого возраста можно продать мне алкоголь, какая цифра должна быть в паспорте?» — «Восемнадцать лет». Открывают паспорт: «О господи!». Сначала я ругалась, потом смеялась, а теперь отношусь как к обыденности. Раньше муж думал, что я его разыгрываю этими рассказами, а на днях мы вместе пошли в магазин за бутылкой вина, и продавщица на кассе его спрашивает: «Это вы будете оплачивать или ваша подружка несовершеннолетняя?»

К слову, и сама Оксана не чувствует себя на 30+.

«Внутренне я до сих пор маленькая, — говорит актриса. — Помню, когда мои родители были тридцатилетними. Мне казалось, что тридцать пять — это уже такой солидный возраст. До сих пор не могу поверить, что у меня уже трое детей, которые кричат: «Мама, мама…»


Про девочек

У Оксаны Акиньшиной трое детей. Старшие — мальчишки Филипп и Костя (которого дома зовут Кокой), младшая — дочь Эмми.

«Я не могла даже представить себя мамой девочки, — откровенничает Оксана. — Я всегда думала, что девочки — это просто… Я их терпеть просто не могу вообще, этих девочек. Арчил мечтал о девочке. А я не понимала, что мне с ней делать. Первые полгода были очень тяжелые, я просто не могла ее принять. У меня было ощущение, что я впервые родила, что это мой первый ребенок, — возможно, потому что у меня в первый раз была няня с самого начала. С мальчиками я справлялась сама, первые год-полтора точно. А вот Эмми я даже искупать нормально не могла. А потом я как-то осталась с ней одна, и всё… Теперь мне кажется, что я вообще не должна была становиться мамой мальчиков, я просто испорчу им судьбу».


Кстати, с девочками у Оксаны вообще «не очень» — и в этом актриса честно признается.

«В женскую дружбу никогда не верила. Подруга у меня появилась уже только в сознательном, зрелом возрасте. И я тепло отношусь к ее дочке, с которой энергетически очень схожа. Но круг дам невелик в любом случае. А с мужчинами во взрослом возрасте дружить сложно: это либо те, с которыми тебя связывали когда-то отношения, либо те, кто хочет с тобой в эти отношения вступить, и трудно бывает контролировать процесс. Но если обсуждать дружбу вообще, то я не ищу новых знакомств — мне хватает уже имеющихся. Любые отношения, как ни крути, требуют энергетических затрат, а у меня нет такого потенциала».

Про материнство

Оксана, как мы уже знаем, до сих пор не верит в собственное материнство. Но вместе с тем считает себя ответственной мамой и старается воспитывать детей с умом.

«Я категорически против того, чтобы родители дружили с детьми, — делится актриса. — Они должны быть непререкаемым авторитетом, поддержкой, советчиками, но ни в коем случае не приятелями. Дистанция необходима. Я в принципе довольно строгая. Возможно, моя стратегия воспитания не всегда правильная, но с точки зрения мудрости общения с подрастающим поколением меня уравновешивает муж».

С детьми Акиньшина проводит очень много времени. И, признается, порой ее это удручает. Ведь Оксана — не из тех женщин, «которые уходят из профессии и посвящают себя детям, а еще забрасывают Instagram их фотографиями, походами на развивашки и в игровые комнаты».

«Вот те женщины могут быть такими — пожертвовавшими карьерой и временем ради детей, а я так не могу… Нет, для меня это просто невозможно! Я должна жить своей жизнью. Если у меня нет личного времени, я схожу с ума. Я депрессую, и дети страдают от этого в первую очередь. Поэтому я очень жду, когда они вырастут», — мечтает актриса.

 
Теги: знакомства
 
 
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«Я очень редко даю интервью. Не люблю доверять свои мысли чужим людям», - признается Оксана Акиньшина. Но мы, тем не менее, нашли пару интересных журналистских бесед...
 
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