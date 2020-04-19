Ведущие телеканала ОНТ помогли пошить медицинские маски

Источник материала: ОНТ

Сейчас важна помощь каждого! Следуя этой идее, ведущие телеканала ОНТ на день вышли из кадра и сели за швейные машинки, чтобы пошить медицинские маски.

За три часа работы – больше сотни штук. Для пошива использовали материал «спанбел» (он обладает высокими воздухообменом). Как положено, семь раз отмерить, отрезать и прошить – легко лишь на первый взгляд. Но быстро освоить технологию помогала белорусский дизайнер Людмила Лабкова.

Дмитрий Рябов, ведущий телеканала ОНТ: «Я уже не знаю, что там сложнее рассказывать прогноз погоды или шить маски. Необходимо внимание, чтобы все было по технологиям, чтобы все было правильно. Самое главное – это, конечно, помочь людям».

Все маски, сшитые ведущими ОНТ, передадут в больницы для медперсонала. Перед использованием они ещё пройдут обязательную обработку – всё должно быть по правилам. В день в одном медучреждении расходуется до трёх тысяч масок. Вклад телеведущих хотя и небольшой, но от чистого сердца.

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