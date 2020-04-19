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Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Стефана, Архиепископа Пинского и Лунинецкого

19.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Стефана, Архиепископа Пинского и Лунинецкого

«Смерти празднуем умерщвление,
адово разрушение, инаго жития вечного начало»

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие, благочестивые миряне и все верные чада нашей Православной Пинской Епархии!

Весь православный мир празднует ныне Светлое Христово Воскресение – праздников Праздник и Торжество из торжеств, победу жизни над смертью. В эти пасхальные дни мы приветствуем друг друга словами:

Христос Воскресе! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Дай Бог, чтобы эти святые слова всегда жили в нашей памяти и стали неизменной частью повседневной духовной жизни! Дай Бог, чтобы эта молитва звучала в нашем сердце не только в светлые Пасхальные дни и не только внешним ликованием, но была глубинной убежденностью в будущем всеобщем воскресении! Будем помнить, что «смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет».

«Нет ничего, – говорит премудрый Соломон, – страшнее и сильнее смерти». В этих словах вся философия Ветхого Завета. Новый же Завет просвещен делами Самого Господа Иисуса Христа, Который победил смерть Своим Воскресением. Потому и первыми словами Спасителя женам-мироносицам были: «Радуйтесь!» и «Не бойтесь!».

Если смерть побеждена, чего бояться в жизни? Бояться ли потери денег или здоровья? Бояться ли потери положения в обществе или расположения родных и близких? Всего этого мы лишимся через свою физическую смерть – а она побеждена. Так чего же человеку в своей жизни бояться? Бояться надо только одного, того, о чем нам сказали богомудрые мужи: «Если ты потеряешь деньги – это не беда. Если ты потеряешь здоровье – это полбеды. Если ты потеряешь Бога и веру – вот это настоящая беда».

Одного только надо бояться – потерять любовь Господа, Его защиту и милосердие, Его снисхождение к нам. Кроме этого мы ничего не должны в своей жизни бояться, а, наоборот, радоваться той перспективе вечности, к которой Господь призывает всех нас. Если мы живем Богом и хоть чуточку стараемся жить по Его слову: «кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек» (Ин. 8, 51), то мы будем избавлены от самой главной беды человечества.

Потому и очевиден для всех последователей Христа повод для великой радости – Своим Воскресением Спаситель явил истину о том, что Сын Божий действительно умер на Кресте и воскрес, чтобы дать людям вечную жизнь.

А чему еще нам, современным людям, подобает радоваться в этой жизни? Тому, что «солнце сияет над добрыми и злыми», тому, что мы более или менее здоровы, что любим своих близких и любимы ими, и еще множество других подобных поводов, чтобы радоваться. Но, конечно, главная наша радость состоит в том, что нам открыта вера, истина бессмертия человеческой души.

В этот всеторжественный и всесветлый день вспомним и еще раз запечатлеем в своих сердцах слова Священного Писания: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Этой Божественной любовью спасен каждый из нас.

Господь знал, кто Его распнет, и умер за этих людей. Господь знал, кто Его оставит при Кресте, и умер за них. Господь знал, кто предаст Его за тридцать сребренников, и умер за него. Мы спасены Божественной любовью. Христос возлюбил, будучи ненавидим. Так неужели Он отринет тех, кто Его любит? Будем жить с уверенностью, что если Господь умер за распинающих Его, то тем более и за тех людей, которые хоть как-то стараются жить по заповедям Евангелия, по заповеди любви. Таких людей Господь никогда не оставит!

Возблагодарим Господа, совершившего великое и дивное дело нашего спасения, за то, что в нынешнем году Он еще раз даровал нам возможность встретить радостный праздник Светлого Своего Воскресения! Будем усердно молиться, чтобы милость Божия всегда простиралась над нами, над православными христианами, над нашим народом и Отечеством!

В нынешнее время распространения вирусной инфекции призываю всех вас соблюдать правила личной гигиены, следовать рекомендациям органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологическим нормам. При недомогании и в моменты обуревающего сомнения побудьте дома, найдите в себе силы стать на молитву и призвать Бога в помощь. Позаботьтесь о себе и об окружающих вас людях.

В эти светлые дни Святой Пасхи желаю всем нам Божьего благословения, помощи Божией в добрых делах и начинаниях, мудрости в преодолении жизненных обстоятельств, душевного мира, спокойствия и радости о Христе Воскресшем!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Стефан,
Архиепископ Пинский и Лунинецкий

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