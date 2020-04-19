Христос воскрес! Христиане празднуют Пасху. Трансляция службы (в Бресте есть варианты)

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня православные празднуют Воскресение Христово и приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!». Пасха — самый большой праздник христианского мира, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь.





Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Пасха, или Воскресение Христово — это главный христианский праздник. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Прямая трансляция пасхального богослужения из Свято-Духова кафедрального собора с 23.45 идет на телеканале «Беларусь 1». Онлайн-трансляции богослужений на своих ютьюб-каналах ведут приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» и Елисаветинский женский монастырь города Минска.

Транслирует службу также Свято-Петро-Павловский собор в Минске.

Прихожан, которые все-таки пойдут в храмы, просят надевать маски и перчатки. Перед тем, как отправиться на службу, им рекомендуют помыть руки и обработать их антисептиком. Во время службы следует выдерживать расстояние метр-полтора друг от друга.

Издавна принято, что первой едой после Великого поста должны стать освященные крашеные яйца, кулич и творожная пасха. Но сколько бы символов ни имело Воскресение Христа, священнослужители призывают помнить не о внешнем, а о внутреннем: укреплять свою веру и освящать в первую очередь сердце и душу.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Освящение куличей — это обряд, это второстепенное, жизнь человека намного дороже, — заявил недавно митрополит Павел. — Нужно сберечь верующих. От этого будет больше пользы и вам, и вашим близким». Напоминаем, кстати, что освятить кулич можно и самому: в воскресенье утром, перед тем как сесть за стол, можно просто помолиться и обратиться к Богу за благословением пищи.

В Бресте не так много церквей, которые организуют трансляции пасхальных служб, но всё же варианты есть. Служения в прямом эфире проводят протестантские общины Бреста:

Если вы знаете ещё общины, которые проводят трансляции в интернет, поделитесь ссылкой в комментариях.

Христос Воскрес!