«Автозадачка» на выходные. Автомобиль для сильных мира сего, на котором мог проехать любой желающий

Источник материала: Tut.by

В нашей очередной «автозадачке» окунемся в автомобильную историю и вспомним одну из уникальных и передовых машин своего времени. Это большой и престижный автомобиль, созданный для сильных мира сего. При этом проехать на нем мог любой желающий. Ну или почти любой.



Фото носит иллюстративный характер

А вот несколько фактов из биографии этого автомобиля. Одной из его уникальных особенностей была сигнальная лампа в салоне, предупреждавшая, что двигатель работает. Просто 8-цилиндровый шестилитровый агрегат делал это так тихо, что водитель мог не услышать. Для своего времени этот автомобиль был весьма передовым по конструкции — у него была независимая передняя подвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости и электрогидравлические стеклоподъемники. В набивке кресел использовался гагачий пух. Автомобиль был выпущен тиражом не многим более 2 тысяч.

Ответ на «автозадачку» будет опубликован в понедельник, в 11.00

Опрос Автомобиль, который был недоступным, но проехать на нем мог любой желающий Mercecdes-Benz 300 Adenauer 20% ЗИС-110 46% Cadillac Fleetwood Series 75 34% С этого устройства голос уже учтен 147 голосов