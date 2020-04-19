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«Автозадачка» на выходные. Автомобиль для сильных мира сего, на котором мог проехать любой желающий
Источник материала: Tut.by
В нашей очередной «автозадачке» окунемся в автомобильную историю и вспомним одну из уникальных и передовых машин своего времени. Это большой и престижный автомобиль, созданный для сильных мира сего. При этом проехать на нем мог любой желающий. Ну или почти любой.
А вот несколько фактов из биографии этого автомобиля. Одной из его уникальных особенностей была сигнальная лампа в салоне, предупреждавшая, что двигатель работает. Просто 8-цилиндровый шестилитровый агрегат делал это так тихо, что водитель мог не услышать. Для своего времени этот автомобиль был весьма передовым по конструкции — у него была независимая передняя подвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости и электрогидравлические стеклоподъемники. В набивке кресел использовался гагачий пух. Автомобиль был выпущен тиражом не многим более 2 тысяч.
Ответ на «автозадачку» будет опубликован в понедельник, в 11.00
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В «автозадачке» на выходные мы предлагаем угадать, какой автомобиль был редким, дорогим и недоступным, но при этом проехать на нем мог любой желающий.
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