Пинский хирург А.Копопацкий в свободное время печет куличи

Источник материала: Пинский Вестник

Многие читатели со мной согласятся, что домашняя выпечка всегда вкуснее покупной, а уж испечь кулич на Пасху — дело не только чести, но и традиции.



Накануне праздника А.И.Конопацкий превращается в повелителя огня, теста и начинок, поскольку выпекает мучные изделия исключительно в русской печи.







В Пинске Александра Ивановича хорошо знают как выдающегося хирурга, врача-уролога УЗ «Пинская центральная поликлиника». Он провел 11 тысяч операций, принял огромное количество пациентов. Вместе с женой Людмилой Степановной, также преданной медицине — она работает врачом-гинекологом, воспитали двух дочерей, подаривших им четверо внуков. Старшая Рита — стоматолог, младшая Виктория — юрист.



Волевого решения заниматься таким необычным для мужчины занятием, как выпечка, у Александра Ивановича никогда не было. Все гораздо проще: со своих сознательных четырех лет он всегда был рядом с мамой на кухне, помогал, чем мог. А наблюдая за процессом приготовления любого блюда, разом запоминал всю последовательность действий.



— Накормить семью для меня вообще не проблема. Умею готовить каши, плов, супы, шашлыки, не говоря уже о блюдах из картофеля. Часто мне говорят, что, мол, в себе повара убил. Но почему же? Он живет во мне параллельно с врачом, — улыбается собеседник.

Хлеб доктор печет обычно в свободное время. Поскольку когда-то сделал выбор в пользу благородной и ответственной профессии — спасать человеческие жизни.



— Тесто вымешиваю руками. Важно соблюдать очень много факторов. Выпечка не терпит суеты, сквозняков, шума, плохого настроения. Не перестараться с мукой, чтобы готовая масса не получилась слишком тугой и плотной, а вымешивать до тех пор, пока тесто не будет с легкостью отставать от рук, — рассказывает технологию приготовления Александр Иванович.



— Когда хлеб или кулич получается удачным, достаешь его из жаркого плена печки — и такая радость! Дом сразу наполняется особым, ни с чем не сравнимым ароматом. Даже на улице чувствуется, когда я пеку, — делится впечатлениями собеседник. — Своей выпечкой угощаю не только родственников, но и знакомых. И тем, кто однажды попробовал мой хлеб, сложно есть магазинный, — говорит хлебопек.



Отдыхая душой от трудовых будней, Александр Иванович любит затронуть струны гитары и исполнить свою любимую песню Михаила Ножкина «Я в весеннем лесу…», а также сделать несколько снимков на память, поскольку и фотография — одно из его увлечений.

— В канун Пасхи желаю пинчанам, читателям газеты «Пінскі веснік», тепла, счастья и крепкого здоровья!



Александр Иванович открывает тайну вкусных куличей и делится своими секретными ингредиентами:



молоко (2 л),



яйца (10 штук, нужно отделить белки от желтков, белки взбить миксером),



дрожжи (100 г),



маргарин (150 г),



масло сливочное (20 г),



масло подсолнечное (20 г),



сахар (400 г),



сахар ванильный (10-15 г) или ванилин (1,5-2 г),



мука высшего сорта (5 кг).



Записала Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Фото из архива А.И.КОНОПАЦКОГО