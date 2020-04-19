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В мире пандемия коронавируса. Фотофакт: в беларусих церквях перед Пасхой

19.04.2020 10:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 19 апреля, православные беларусы празднуют Пасху. По традиции в этот день на их столах должны быть освященные куличи или яйца – и Минздрав, и даже священнослужители просили беларусов не ходить в церковь, только ради того, чтобы «освятить снедь». Некоторые магазины даже продавали уже освященные товары. Но кто же удержит людей в стране, где нет карантина и сам президент говорит: «Мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем». 

Смотрите, как вчера беларусы освящали куличи, забыв, что такое социальное дистанцирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от foto dom (@foto.shelter)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Типичный Витебск (@typical_vitebsk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Тимофей Зубрович

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня, 19 апреля, православные беларусы празднуют Пасху. По традиции в этот день на их столах должны быть освященные куличи или яйца – и Минздрав, и даже...
 
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