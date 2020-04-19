В мире пандемия коронавируса. Фотофакт: в беларусих церквях перед Пасхой

Источник материала: KYKY

Сегодня, 19 апреля, православные беларусы празднуют Пасху. По традиции в этот день на их столах должны быть освященные куличи или яйца – и Минздрав, и даже священнослужители просили беларусов не ходить в церковь, только ради того, чтобы «освятить снедь». Некоторые магазины даже продавали уже освященные товары. Но кто же удержит людей в стране, где нет карантина и сам президент говорит: «Мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем».

Смотрите, как вчера беларусы освящали куличи, забыв, что такое социальное дистанцирование.