МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио в мае представят дорожную карту

Источник материала: ОНТ

По какому сценарию пройдут главные старты 4-летия? Дорожную карту летних Игр разработают Международный олимпийский комитет и оргкомитет «Токио-2020».

Готовый план появится в течение месяца. За основу возьмут уже существующую программу Игр, которые должны были состояться в этом году. Особое внимание площадкам и графику соревнований. Олимпиада в японской столице пройдёт летом следующего года. Спортсмены, которые уже завоевали лицензии на Игры, сохранят право участия, без повторного отбора.

Владимир Нестерович, официальный представитель Министерства спорта и туризма Беларуси: «Квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде, выполнили 72 белоруса. Это представители 15 видов спорта в 57 олимпийских дисциплинах. Порядка 30, а может 40 лицензий должны наши спортсмены добрать».

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