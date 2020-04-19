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МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио в мае представят дорожную карту
Источник материала: ОНТ
По какому сценарию пройдут главные старты 4-летия? Дорожную карту летних Игр разработают Международный олимпийский комитет и оргкомитет «Токио-2020».
Готовый план появится в течение месяца. За основу возьмут уже существующую программу Игр, которые должны были состояться в этом году. Особое внимание площадкам и графику соревнований. Олимпиада в японской столице пройдёт летом следующего года. Спортсмены, которые уже завоевали лицензии на Игры, сохранят право участия, без повторного отбора.
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По какому сценарию пройдут главные старты 4-летия? Дорожную карту летних Игр разработают Международный олимпийский комитет и оргкомитет «Токио-2020». Готовый план...
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