Источник материала: Ивьевский край

В стихирах пасхальных поются такие слова: "Пасха Христос Избавитель"; иначе сказать - Спаситель, как поется в светильне: "Пасха нетления, мира спасение". Но чаще всего - после слов "Христос воскресе" - мы слышим одно слово: "Пасха". Так обычно именуется всеми и везде этот праздник, значит, в этом слове сосредоточился главный смысл его; и потому кратко вспомним известную историю слова.

Когда Господь постановил освободить израильский народ после 430- летнего плена, то фараон египетский сначала не хотел отпускать из земли своей даровую рабочую силу. Тогда Бог через Моисея и Аарона наказал страну великими казнями. Но фараон не смирялся и не слушался повеления Божия. Тогда Господь решил послать последнюю казнь на египтян: умертвить всякое первородное существо - от человека до скота - в каждом доме, от фараона до рабыни, мелющей у жернова. А евреи будут пощажены. Но для этого они должны помазать косяки и перекладину дверей домов своих кровью особого агнца, закланного в жертву Богу взамен первенцев. И тогда ангел-губитель пройдет мимо еврейских домов; и все у них останутся живы; а египетские первенцы умрут.

В полночь совершилась эта казнь. И евреи исполнили повеленное чрез Моисея Богом и спаслись от смерти. Тогда фараон и народ стали умолять израильтян скорее выйти из земли их. И они поспешно ушли и освободились от плена египетского. И по заповеди Божией установили на все времена праздновать эту "ночь бдения", в знамение спасения своих первенцев и вообще освобождения всего народа. А самый день тот назван был "Пасха", что значит "прошел" мимо. То есть ангел-губитель в эту ночь прошел - по-еврейски "шесах" - мимо еврейских дверей, обозначенных кровью агнца; и этот агнец стал прозываться "пасхальным агнцем" или сокращенно - "пасха". Значит, слово "пасха" по-русски может быть переведено "прохождение" смерти мимо евреев; или - спасение от смерти, избавление от казни; а дальше уже - освобождение от плена для возвращения на свою обетованную землю, в чем и заключалась тогда цель Божия Промысла об избранном народе.

В синаксаре Триоди цветной на Пасху смысл этого слова так толкуется: Пасха "еврейскою беседою преведение" именуется. Через что? Там указывается на переведение через Черное море. Но это уже позднейший смысл; а первоначальный - проведение мимо смерти в ночь казни первенцев.

И это событие евреи праздновали по особому обряду: заклали чистого единолетнего агнца; не сокрушая его костей, пекли его на огне; и съедали в эту ночь с опресноками и горькими травами. А остатки костей жгли утром. Вкушали притом в препоясанных одеждах, в обуви и с посохами в руках, как готовые к пути из Египта: …это - Пасха Господня. И да будет вам день сей памятен; и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши… (Исх. 12, И, 14).

И с того времени этот праздник сделался главою всех еврейских праздников на все времена.

И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите им: это - пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил (Исх. 12, 26-27).

А вышло из Египта до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей (Исх. 12, 37).

Так началось совершение спасения избранного народа.

Отсюда становится понятным и христианский смысл Пасхи: спасение Христом от власти диавольской.

Отрывки из поучений афонских подвижников, посвященных Светлому Воскресению Христову

Святой Равноапостольный Косма Этолийский:

- Накануне святой Пасхи мы красим яйца. Яйцо символизирует мир (такой же круглый и бренный), а красный цвет - честную Кровь Христову, пролитую Им за весь мир, чтобы освободить его из рук диавольских. Следует нам радоваться и благодарить Христа, ставшего человеком, пострадавшего за нас и вырвавшегося из рук диавола. Но в то же время надо плакать и скорбеть непрестанно о наших грехах, из-за которых столько страданий претерпел наш Спаситель. Мы же, несчастные, не делаем самой малости ради любви к Нему. Горе нам! Какой ответ мы дадим перед Богом?

Старец Софроний (Сахаров):

- Весьма многие, не познавшие опытом благотворных действий молитвы, не знают, что чрез неё (молитву) духу человека раскрывается мир неописуемого величия: и мрачные глубины ада, и светоносные сферы небес. Без веры в воскресение едва ли не всякое страдание становится тупым: лишённым смысла; оно способно укрощать строптивую душу, но не излечивает её от скрытой на дне души гордости; оно обогащает опыт жизненный, но без молитвы не возводит душу к бесстрастию; постепенно убивает и тело, и сердце, и ум, без того, чтобы они усовершенствовались в познании Бога. Когда же прикоснётся к душе Свет вышнего мира, тогда все изменяется: замирают земные страсти, и дух восходит к созерцанию Вечного. Одарённый сим благословением, человек всякое земное положение (социальное, материальное и даже научное) воспринимает как временный "аксессуар", и вовсе не заботится о своей земной карьере. И если удерживается в смиренном о себе сознании, то будет дано ему ещё большее познание о тайнах будущего века.

Старец Ефрем (Филофейский):

- Здесь, на земле, в великий праздник Святой Пасхи каждый христианин чувствует в своей душе особую радость, но и она - ничто в сравнении с радостью вечной жизни. Тем не менее она утешает душу, веселит, ведь человек в этот день ощущает особую близость ко Христу.

Здесь, в этом мире, мы празднуем Святую Пасху очень недолго. Проходит радость и опять приходят скорби, огорчения, искушения и много других зол. Однако на Небесах, в ином мире, Пасха будет длиться вечно, ей не будет конца. Это будет Пасха незаходимая во веки веков!

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца

Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества Христова.

Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила Тиверию простое куриное яйцо.

Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: "Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным". Тут же на глазах императора свершилось чудо - яйцо стало красным, свидетельствуя истинность.

Почему Церковь освящает пасхи и куличи

Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это род артоса на нижней степени освящения.

Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи?

Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благословляются и освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе.

Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских пасох и куличей, верующие в первый день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепление - прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.

Как провести Светлую седмицу

Первая неделя после Пасхи в Православной Церкви называется Светлой седмицей. Эта неделя сплошная: отменяется пост, читается краткое молитвенное правило - пасхальные часы, верующие стараются чаще бывать в храмах и причащаться Святых Христовых Таин.

О днях Светлой седмицы так писал владыка Александр Милеант: "Господь пребывал на земле после Воскресения ровно 40 дней. Все это время богослужения Православной Церкви возвращает нас в ночь Святой Пасхи. "Христос Воскресе!" - приветствуем мы друг друга и лобызаем троекратно. Наиболее торжественно, радостно и величественно проходит первая неделя (церк. слав. "седмица") после Пасхи, которая называется Светлой.

На Светлой седмице "все и всяческая" - Христос, Христос воскресший. Окончен пост, время плача и скорби, весь мир ликует и славит Господа. Ежедневно по утрам, по окончании литургии, совершается крестный ход, символизирующий шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. На крестном ходе молящиеся идут с зажженными свечами.

Все богослужения Светлой седмицы совершаются при открытых Царских вратах, так что любой из нас может во всех подробностях наблюдать за священнодействием. Открытые Царские врата - образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил камень. В эту седмицу нет поста в среду и пятницу, но нужно избегать объедения, в которое так легко впасть после долгого поста.

В пятницу Светлой седмицы бывает память иконы Божией Матери "Живоносный источник," и после литургии совершается освящение воды. На следующий день, в Светлую субботу, богомольцам раздается артос. Нет на Светлой седмице венчаний и заупокойных молитв. Отпевания усопших совершаются, но и они более чем наполовину состоят из песнопений Пасхи.

Воскресение Христово - краеугольный камень православной веры. Апостол Павел учит: "Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша" (1 Кор. 1:514). Радость пасхальной ночи - это прорыв в Царство Небесное, начало нескончаемой радости рая. Как же счастливы были святые, такие, как преподобный Серафим Саровский, который сподобился постоянно иметь в душе память о Воскресении и каждого приходящего к нему встречал словами: "Радость моя! Христос воскресе!".