Главврач пинской больницы ушел с должности после скандала с заражением ВИЧ годовалой девочки

«Медиа-Полесье» . В нынешнем году, напомним, детская больница под руководством Телятицкого оказалась в центре скандала с заражением годовалой девочки ВИЧ-инфекцией. Николай Телятицкий больше не является главным врачом УЗ «Пинская детская больница», сообщает. В нынешнем году, напомним, детская больница под руководством Телятицкого оказалась в центре скандала с заражением годовалой девочки ВИЧ-инфекцией.





Уход Телятицкого с должности главврача подтвердил главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко. По его словам, Николай Телятицкий написал заявление об увольнении. Покинул пост с 15 апреля. Сейчас, как и прежде, работает врачом-хирургом в Пинской центральной больнице.





Обязанности главного врача Пинской детской больницы исполняет Александр Сачковский.





В 2020 году детская больница под руководством Телятицкого оказалась в центре скандала с заражением годовалой пинчанки ВИЧ-инфекцией.