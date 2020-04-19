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Мать политзаключенного Емельянова заявила об исчезновении сына

19.04.2020 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анастасия Емельянова вторую неделю не получает никакой информации о его местонахождении.



Мать анархиста Никиты Емельянова вторую неделю не может получить информацию о том, куда отправили ее сына для отбывания наказания по приговору Минского городского суда. 18 апреля Анастасия Емельянова позвонила в Жодинский следственный изолятор, чтобы узнать о ее сыне, но ей снова отказали в информации, сообщает svaboda.org.

«5 апреля его сын написал, что ему дали опись его вещей, что означало, что его должны были быстро отправить из Жодино в колонию. Но в какую, не сказали. Официально мне никто не сообщил, куда его отправили. Я звоню в департамент исполнения наказаний - меня отправляют в Жодзинский СИЗО. Очень беспокоюсь», - рассказала Анастасия Емельянова.

Анархист Никита Емельянов был приговорен к тюремному заключению за то, что он якобы бросил коктейль Молотова в следственный изолятор на улице Володарского в знак солидарности с политзаключенными и якобы бросил лампочку с краской в здание Минского городского суда. Это произошло во второй половине 2019 года. В феврале Советский районный суд Минска приговорил Никиту Емельянова к 7 годам лишения свободы, но через месяц Минский городской суд сократил срок до 4 лет. Вместе с Никитой Емельяновым анархист Иван Комар также был осужден за те же действия (ему Минский городской суд сократил срок с 7 до 3,5 лет). Известно, что Ивана Комара из Жодинского СИЗО уже перевели в колонию в Шклове.

Никита Емельянов и Ивана Комара признаны политзаключенными.
 
Теги: Минск
 
 
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Анастасия Емельянова вторую неделю не получает никакой информации о его местонахождении.
 
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