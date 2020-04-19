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Православные верущие Беларуси отмечают Пасху

19.04.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

postila.ru

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, из-за чего главы церкви призвали верующих оставаться дома, в храмах Беларуси прошли богослужения и крестные ходы.

Желающие могли прийти в церкви, при этом  представители БПЦ рекомендовали  воздержаться от посещения пасхальных богослужений людей с признаками ОРВИ, больных и слабых. Для тех, кто решил остаться дома, были организованы праздничные богослужения по телевизору и онлайн.

В своем обращении к прихожанам митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел отметил:

 «Воскресение Христово — неоскудевающий источник нашей веры, прочное основание надежды, краеугольный камень любви к Богу и ближним. Идут века, сменяются поколения, но Святая Церковь, не ослабевая в усердии и пламенея духом, со дерзновением свидетельствует о Воскресении Христа Спасителя, открывшего врата в Царство Небесное каждому, кто стремится жить с Богом, кто, следуя призыву Божию, уклоняется от зла и творит добро, — говорит прихожанам митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. — Христиане не должны поддаваться никаким страхам. „Не бойтесь!“ — возвестил Воскресший Спаситель женам-мироносицам, а вместе с ними — и всем нам… Будем стремиться жить так, чтобы быть для наших ближних примером выдержки и рассудительности, столпами веры в Бога и верности Святой Церкви Христовой, проявляя к окружающим нас людям снисходительность, отзывчивость и братскую любовь».

Накануне главного православного праздника верующих поздравил и Александр Лукашенко.

«Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость. Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества - милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему. Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел. Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия», говорится в его обращении.

 
 
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