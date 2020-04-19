Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

На Пасху в отличие от рождественских праздников Александр Лукашенко обычно посещает небольшие церкви. Как правило, они расположены за пределами столицы.

Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды. Глава государства приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, Президент зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

В храме Александру Лукашенко вручили копию чудотворной византийской иконы «Покровительница». Она выполнена на холсте с применением уникальной технологии, позволяющей воспроизвести качественную шелкографию ручной работы.

Оригинал иконы находится в соборном храме в Ватопедском православном греческом мужском монастыре на Святой горе Афон. Икона находится в алтаре храма, поэтому второе ее название «Алтарница».

В ответ Президент передал храму икону «Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня». Икона изображает сюжет, описанный в канонических текстах: «Явление ангела женам-мироносицам». Он стал самым ранним воплощением образа Воскресения и был известен еще в IV веке.

По священным текстам, жены-мироносицы — это святые, благочестивые жены, среди которых сестры воскрешенного Христом Лазаря — Марфа и Мария. Они были последовательницами учения Христа, видели его казнь и посетили Гроб Господень на рассвете дня, следующего за субботой. Они несли к пещере, где находилось тело Иисуса, миро в сосудах, чтобы умастить его перед погребением ароматными благовониями. Поэтому их и стали называть мироносицами.

Икона выполнена в технике восковой темперы. Ее автор — иконописец Андрей Жаров.

Мужской монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Малых Лядах был основан в начале XVIII века. Свой нынешний вид, за исключением небольших изменений, монастырь обрел к 1850 году.

Изначально в Лядах существовала небольшая деревянная церковь, строительство которой инициировала супруга минского воеводы Тереза Завиша. По преданиям, она долго и тяжело болела, прося исцеления у Жировичской иконы Божией Матери, список которой после выздоровления подарила Ляденскому храму. Икона получила название Ляденская. Распространившаяся молва о чудесах, которые совершались перед образом Пресвятой Богородицы, и усиливающееся почитание отпада побудили семейство построить вместо старенькой церкви новый деревянный храм и основать при нем Ляденский мужской монастырь, а в 1794 году — Свято-Благовещенскую каменную церковь.

В начале 1920-х годов монастырь закрыли, а всех насельников выселили. Во время Великой Отечественной войны богослужения в храме возобновились, но в 1960-х годах монастырь был снова закрыт, а икона таинственно исчезла из храма.

Сегодня Ляденский монастырь является духовным центром и местом паломничества православных христиан. В настоящее время здесь 17 монахов и послушников. На территории монастыря расположены храм Благовещения Пресвятой Богородицы, монастырский корпус и чайная, где можно купить горячий хлеб, выпечку, чай, мед, предметы ремесленного труда.