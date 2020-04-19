Анджей Дуда подписал закон, автоматически продлевающий разрешение на пребывание в Польше для иностранцев

Президент Польши Анджей Дуда в пятницу подписал закон об "Антикризисном щите" - положение о помощи предпринимателям и работникам на период эпидемии COVID-19.





ukrinform.ru . Документом предусматривается автоматическое продление легальности пребывания в Польше иностранцев на весь период эпидемии плюс 30 дней после его завершения, сообщает





В частности, положения закона касаются тех иностранных граждан Украины, у которых действие разрешительных документов на пребывание и работу в Польше завершилась после 14 марта, когда в стране объявлено состояние эпидемии.





Автоматически продлен срок пребывания в Польше на период эпидемии и 30 дней после него тем иностранным гражданам, которые находятся в РП на основании национальной и шенгенской виз, карт временного проживания и в пределах безвизового режима. При этом новых виз или отметок в загранпаспорте ставить не нужно.









Кроме того, в этот период автоматически продлены разрешения на работу, сезонную работу, а также возможность трудоустройства на основании заявления работодателя.





Если кто-то из иностранцев захочет вернуться домой во время эпидемии в Польшу и 30 дней после нее, то ему не грозит депортация за просроченный срок пребывания в РП.