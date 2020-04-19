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Анджей Дуда подписал закон, автоматически продлевающий разрешение на пребывание в Польше для иностранцев
Источник материала: Партизан
Президент Польши утвердил программу «Антикризисный щит».
Президент Польши Анджей Дуда в пятницу подписал закон об "Антикризисном щите" - положение о помощи предпринимателям и работникам на период эпидемии COVID-19.
Документом предусматривается автоматическое продление легальности пребывания в Польше иностранцев на весь период эпидемии плюс 30 дней после его завершения, сообщает
В частности, положения закона касаются тех иностранных граждан Украины, у которых действие разрешительных документов на пребывание и работу в Польше завершилась после 14 марта, когда в стране объявлено состояние эпидемии.
Автоматически продлен срок пребывания в Польше на период эпидемии и 30 дней после него тем иностранным гражданам, которые находятся в РП на основании национальной и шенгенской виз, карт временного проживания и в пределах безвизового режима. При этом новых виз или отметок в загранпаспорте ставить не нужно.
Кроме того, в этот период автоматически продлены разрешения на работу, сезонную работу, а также возможность трудоустройства на основании заявления работодателя.
Если кто-то из иностранцев захочет вернуться домой во время эпидемии в Польшу и 30 дней после нее, то ему не грозит депортация за просроченный срок пребывания в РП.
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Анджей Дуда подписал закон, автоматически продлевающий разрешение на пребывание в Польше для иностранцев
Президент Польши утвердил программу «Антикризисный щит».
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