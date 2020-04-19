«Белнефтехим» снизил цену на топливо

Источник материала: Ежедневник

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С 19 апреля оно подешевело на автозаправочных станциях Беларуси на 1 копейку.

Как сообщает ведомство, с 19 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 71 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейку, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, ДТ — 1 рубль 81 копейку.

В этом году ценники на топливо меняются уже в 11 раза. Последний раз 12 апреля дизель и бензин подешевели на 1 копейку.