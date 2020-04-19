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Не имбирем единым. Рассказываем, какими продуктами можно укрепить иммунитет

19.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Многие пинчане, наслушавшись в средствах массовой информации многочисленных советов, бросились раскупать лимоны и корень имбиря, дабы укрепить иммунитет. Но давайте посмотрим, стоит ли налегать именно на эти продукты питания или есть альтернатива? Сколько витамина С не в привозных, а в отечественных общедоступных продуктах?

Этот витамин улучшает работу иммунной системы, полезен организму для синтеза коллагена, а также укрепления соединительной ткани, костей, зубов и мелких кровеносных сосудов. Его потребление положительно влияет на качество кожи. Самыми богатыми источниками витамина С являются фрукты и овощи.Например, на первом месте по его содержанию в 100 г продукта (далее цифры указаны с учетом этого веса) стоит шиповник: 650 мг. И, между прочим, это 929 % суточной потребности. То есть, чтобы выполнить дневную норму по витамину С, нужно потреблять лишь около 10 г шиповника в сутки.

На втором месте — облепиха, перец сладкий (болгарский) и смородина черная: по 200 мг. На третьем — киви: 180 мг. Богаты полезным витамином грибы белые сушеные, зелень петрушки и укропа, капуста брюссельская. В этих продуктах от 150 до 100 мг (по убывающей). Далее идут капуста брокколи и капуста цветная, рябина красная и кресс-салат (зелень), папайя, помело, апельсин, земляника и капуста краснокачанная, хрен, зелень шпината, грейпфрут. В этих продуктах содержится от 89 до 45 мг.

Капусту белокачанную поставим в отдельный ряд. В ней также 45 мг витамина С. Но это общедоступный отечественный продукт. И это 64 % суточной потребности укрепляющего иммунитет витамина.

А вот в хваленом лимоне только 40 мг витамина С. Как видите, ниже, чем в капусте.

Еще более полезными считают медики квашеную капусту и клюкву. Клюкву по ее свойствам и составу вообще называют природным антибиотиком. К слову, она в замороженном виде продается в торговой сети в достаточном количестве. Укрепят иммунитет также лук, чеснок и свежая зелень.

Что почём?

Корреспондент «ПВ» изучила ценовые предложения на фрукты и овощи, способствующие поднятию иммунитета, в магазинах «Евроопт», «АЛМИ» и «Санта».

На 16 апреля лимон в «Евроопте» стоит 7,99 руб. за 1 кг (далее цифры указаны с учетом этого веса), в «АЛМИ» — 6,45 руб., в «Санте» — 7,99 руб.

Киви в «Евроопте» стоит 4, 79 руб., в «АЛМИ» — фасованный в «корзинке» фрукт — 2,99 руб., в «Санте» — 6,99 руб. и 5,99 — «в корзинке».

Перец сладкий красный в «Евроопте» стоит 9,99 руб., в «АЛМИ» — 10,99, в «Санте» — 12,99.

Корень имбиря можно купить в «Евроопте» за 21,99 руб., в «АЛМИ» — 19,99 руб., в «Санте» — 26,99 руб.

Цена капусты белокочанной в «Евроопте» равна 65 коп. и нового урожая — 1, 39 руб., в «АЛМИ» была капуста урожая 2019 г. по цене 69 коп., в «Санте» этот овощ урожая 2019 года стоит 55 коп. Лук репчатый в «АЛМИ» можно купить по цене 2,19 руб., в «АЛМИ» — 1,99 руб., в «Санте» — 1,99 руб.

Как видим, капуста, в которой витамина С примерно столько же, сколько в лимоне, в разы дешевле и ее хватит всем. Шиповник можно найти в аптеках города. Например, в аптеке на ул. Первомайской, 117 плоды шиповника стоят 2,16 руб. за 50 граммов.

Что покупать и чем иммунитет укреплять — решайте сами. И будьте здоровы.

Елена ЖУК
Фото носит иллюстративный характер

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Профсоюзы мониторят ценыЗа ценами на социально значимые продовольственные товары следят проф-союзы. Как рассказала председатель Пинского городского объединения профсоюзов Татьяна ЗЫЩИК, она лично еженедельно по четвергам осуществляет мониторинг цен на отдельные виды товаров. Например, средняя цена на крупу гречневую составила по Пинску в феврале 2,08 руб., в марте — 2,26 руб., в апреле — 2,31 руб. (рост к февралю 11,1%, к марту — 2,2%). Средняя цена на куры (цыплята) была такой: в феврале — 3,68 руб., в марте — 3,93 руб., в апреле — 3,94 руб. (рост к февралю 7,1%, к марту — 0,3%).

На отдельные товары цены не менялись, а на некоторые даже наблюдалось снижение: среди них манная крупа, мука пшеничная, сахар-песок, свежие огурцы и свинина (на кости).

К слову, в перечень товаров, пользующихся повышенным спросом на сегодняшний день, входят: масло животное, масло растительное (без оливкового), сахар-песок, соль пищевая, мука пшеничная, бобовые, крупы гречневая, овсяная, манная, пшенная, рис, макаронные изделия, картофель, туалетная бумага, консервы мясные, молоко, куры (цыплята, включая бройлеров), свинина (на кости), огурцы и помидоры свежие, капуста.
 
 
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Многие пинчане, наслушавшись в средствах массовой информации многочисленных советов, бросились раскупать лимоны и корень имбиря, дабы укрепить иммунитет. Но...
 
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