Кокорин: «Когда у меня была аватарка с Путиным, я был молодым и наивным»

Источник материала: Tut.by

Футболист «Сочи» Александр Кокорин, который провел 11 месяцев в заключении, во время стрима с Нобелем Арустамяном рассказал, почему больше не поставит на аватарку в Instagram Владимира Путина.



Фото: fc-zenit.ru

«Когда у меня была аватарка с Путиным, я был наивный. Молодой патриот страны. Я не видел всего плохого, что есть в нашей системе. Столкнувшись с ней, я не разочаровался в президенте, я разочаровался в системе. Поэтому если раньше для меня авторитетом был президент, то теперь я сам для себя авторитет. У каждого бы восприятие мира чуть изменилось, поэтому я чуть расстроился», — приводит слова Кокорина «Чемпионат.ком».