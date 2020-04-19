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Кокорин: «Когда у меня была аватарка с Путиным, я был молодым и наивным»
Источник материала: Tut.by
Футболист «Сочи» Александр Кокорин, который провел 11 месяцев в заключении,
«Когда у меня была аватарка с Путиным, я был наивный. Молодой патриот страны. Я не видел всего плохого, что есть в нашей системе. Столкнувшись с ней, я не разочаровался в президенте, я разочаровался в системе. Поэтому если раньше для меня авторитетом был президент, то теперь я сам для себя авторитет. У каждого бы восприятие мира чуть изменилось, поэтому я чуть расстроился», — приводит слова Кокорина «Чемпионат.ком».
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Футболист «Сочи» Александр Кокорин, который провел 11 месяцев в заключении, во время стрима с Нобелем Арустамяном высказал свое мнение о российской власти.
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