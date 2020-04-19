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Студенты ПолесГУ запустили антивирусный инстафлешмоб и готовят концерт к 9 мая
19.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Студенты ПолесГУ не раз доказывали, что они ребята с активной жизненной позицией. Теперь, когда массовые мероприятия отменили, они заняты подготовкой концерта к 9 Мая «Мы будем помнить май Победы».
Душевные песни, трогательные стихи, реальные истории ребята запишут на видео и накануне праздника выложат на сайте Полесского гос-университета и в группах в социальной сети ВКонтакте.
Также пинские студенты запустили антивирусный флешмоб #Победим_вместе под девизом «Ответственность! Солидарность! Разумность!».
Ребята призывают не поддаваться панике и поделиться своим способом борьбы с вирусом.
Что для этого нужно? Просто снять короткое видео о том, как вы боретесь с вирусом, разместить его в истории в Instagram с хештегом #Победим_вместе, отметить @_polessu и своих друзей, которым ты передаешь эту эстафету.
Ирина ДЕНИСОВИЧ
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Студенты ПолесГУ не раз доказывали, что они ребята с активной жизненной позицией. Теперь, когда массовые мероприятия отменили, они заняты подготовкой концерта к 9...
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