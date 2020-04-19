Студенты ПолесГУ запустили антивирусный инстафлешмоб и готовят концерт к 9 мая

Источник материала: Пинский Вестник

Студенты ПолесГУ не раз доказывали, что они ребята с активной жизненной позицией. Теперь, когда массовые мероприятия отменили,

они заняты подготовкой концерта к 9 Мая

«Мы будем помнить май Победы».



Душевные песни, трогательные стихи, реальные истории ребята запишут на видео и накануне праздника выложат на сайте Полесского гос-университета и в группах в социальной сети ВКонтакте.



Также пинские студенты запустили антивирусный флешмоб #Победим_вместе под девизом «Ответственность! Солидарность! Разумность!».



Ребята призывают не поддаваться панике и поделиться своим способом борьбы с вирусом.



Что для этого нужно? Просто снять короткое видео о том, как вы боретесь с вирусом, разместить его в истории в Instagram с хештегом #Победим_вместе, отметить @_polessu и своих друзей, которым ты передаешь эту эстафету.



Ирина ДЕНИСОВИЧ