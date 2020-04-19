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Лукашенко: Я не приветствую тех, кто закрывает дорогу к храму
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в сложившейся на данный момент эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Такое мнение Президент высказал во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе,
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в сложившейся на данный момент эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Такое...
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