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Православные отмечают праздник Воскресения Христова
19.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня православные христиане в более чем 60 странах празднуют Пасху — день Воскресения Христова и приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».
Пасха — самый главный праздник для христиан. Он символизирует победу над смертью и обещает вечную жизнь. В этот день верующие вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа, который был распят на кресте за грехи всего человечества и на третий день поднялся из гроба.
Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Они точно повторяют службу пасхальной ночи. Двери алтарей всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат. Посещать кладбища на Пасху не принято, несмотря на сложившуюся в советское время традицию.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси обратился к верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов и провести Пасху дома, несмотря на то что церкви открыты. Каждый желающий может присоединиться к просмотру
— Православные христиане должны служить обществу примером здравого смысла и социальной ответственности. Именно поэтому Синод Белорусской Православной Церкви призывает пастырей и всех верных своих чад строго придерживаться санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения Беларуси, — говорится в обращении Синода. — Людям, обнаружившим у себя или своих близких родственников признаки сезонных вирусных заболеваний (повышенную температуру тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием и т. д.), благословляется воздержаться от участия в общественных богослужениях, обратиться к врачам и строго следовать их указаниям. Мирянам, которые ради заботы о здоровье ближних переходят на режим самоизоляции и в связи с этим приостанавливают свое участие в общественных богослужениях на время эпидемии, такое поведение не вменяется во грех.
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Сегодня православные христиане в более чем 60 странах празднуют Пасху — день Воскресения Христова и приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину...
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