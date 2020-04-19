Православные отмечают праздник Воскресения Христова

Источник материала: Вороновская газета

Сегодня православные христиане в более чем 60 странах празднуют Пасху — день Воскресения Христова и приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».

Пасха — самый главный праздник для христиан. Он символизирует победу над смертью и обещает вечную жизнь. В этот день верующие вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа, который был распят на кресте за грехи всего человечества и на третий день поднялся из гроба.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Они точно повторяют службу пасхальной ночи. Двери алтарей всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат. Посещать кладбища на Пасху не принято, несмотря на сложившуюся в советское время традицию.