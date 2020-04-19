ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что за сквер собрался возрождать Рогачук на ул. Папанина, и как он сейчас выглядит

19.04.2020 08:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На церемонии открытия именной скамейки Народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук рассказал журналистам, что в планах - возродить сквер на ул. Папанина, сразу за зданием Следственного комитета (где в былые годы, как известно, располагался военный госпиталь).

Что за сквер собрался возрождать Рогачук на ул. Папанина, и как он сейчас выглядит

За делом не станет, уверен глава города, и пример тому - Городской сад, который подняли с нуля фактически без участия бюджетных средств, и превратили в неплохую такую изюминку города. На очереди... Вот в этом-то и проблема, у сквера нет названия, и не просматривается в ближайшей перспективе. А без идеи, сами понимаете - никак.

Что за сквер собрался возрождать Рогачук на ул. Папанина, и как он сейчас выглядит

Журналист СБ Александр Митюков предложил - Госпитальный сквер. Рогачук возразил, мол это первое, что напрашивается, но будет ассоциация с Госпитальным островом в крепости, и туристы начнут путаться, а хотелось бы что-то необычное, оригинальное или историческое.

Что за сквер собрался возрождать Рогачук на ул. Папанина, и как он сейчас выглядит

Мы прошлись по будущему, пока безымянному, скверу. Сейчас на его территорию попасть проблематично - разве что через забор перемахнуть. На огороженной территории довольно чисто, много деревьев, есть некий бетонный объект. И в самом деле, как это мы про эту зону забыли?

Что за сквер собрался возрождать Рогачук на ул. Папанина, и как он сейчас выглядит

- Хочется найти какую-то фишку, чтобы он не был похож на другие городские зоны отдыха, получить какую-то встречную реакцию со стороны жителей Бреста: возможно, у них есть предложения, как преобразить этот уголок, - сказал Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На церемонии открытия именной скамейки Народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук рассказал журналистам, что в планах - возродить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пасхальное послание архиепископа Гомельского и Жлобинского СТЕФАНА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика