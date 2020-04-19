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Что за сквер собрался возрождать Рогачук на ул. Папанина, и как он сейчас выглядит
19.04.2020 08:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На церемонии
За делом не станет, уверен глава города, и пример тому - Городской сад, который подняли с нуля фактически без участия бюджетных средств, и превратили в неплохую такую изюминку города. На очереди... Вот в этом-то и проблема, у сквера нет названия, и не просматривается в ближайшей перспективе. А без идеи, сами понимаете - никак.
Журналист СБ
Мы прошлись по будущему, пока безымянному, скверу. Сейчас на его территорию попасть проблематично - разве что через забор перемахнуть. На огороженной территории довольно чисто, много деревьев, есть некий бетонный объект. И в самом деле, как это мы про эту зону забыли?
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На церемонии открытия именной скамейки Народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук рассказал журналистам, что в планах - возродить...
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