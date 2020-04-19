Что за сквер собрался возрождать Рогачук на ул. Папанина, и как он сейчас выглядит

Источник материала: Виртуальный Брест

На церемонии открытия именной скамейки Народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук рассказал журналистам, что в планах - возродить сквер на ул. Папанина, сразу за зданием Следственного комитета (где в былые годы, как известно, располагался военный госпиталь).





За делом не станет, уверен глава города, и пример тому - Городской сад, который подняли с нуля фактически без участия бюджетных средств, и превратили в неплохую такую изюминку города. На очереди... Вот в этом-то и проблема, у сквера нет названия, и не просматривается в ближайшей перспективе. А без идеи, сами понимаете - никак.





Журналист СБ Александр Митюков предложил - Госпитальный сквер. Рогачук возразил, мол это первое, что напрашивается, но будет ассоциация с Госпитальным островом в крепости, и туристы начнут путаться, а хотелось бы что-то необычное, оригинальное или историческое.





Мы прошлись по будущему, пока безымянному, скверу. Сейчас на его территорию попасть проблематично - разве что через забор перемахнуть. На огороженной территории довольно чисто, много деревьев, есть некий бетонный объект. И в самом деле, как это мы про эту зону забыли?





- Хочется найти какую-то фишку, чтобы он не был похож на другие городские зоны отдыха, получить какую-то встречную реакцию со стороны жителей Бреста: возможно, у них есть предложения, как преобразить этот уголок, - сказал Александр Рогачук .