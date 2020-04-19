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Прочитали стихи и поздравили с Пасхой. Максим Галкин поделился новым семейным видео
Источник материала: СТВ
Новости России. Максим Галкин, Алла Пугачёва и их дети отмечают православную Пасху. Шоумен на своей странице в Instagram опубликовал праздничный ролик.
«Христос воскрес!» –
На видео Гарри и Лиза Галкины прочитали стихотворение Андрея Усачёва «Пасха». А в завершение к ним присоединились родители, чтобы хором поздравить всех с этим особенным днём.
Поклонники в очередной раз поблагодарили Галкина за возможность увидеть, как он, Пугачёва и их дети проводят время. Отвечая на пожелания семьи, фанаты сказали главные слова: «Воистину воскрес!»
Кстати, совсем недавно Алла Пугачёва праздновала другое событие – ей исполнился 71 год.
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Новости России. Максим Галкин, Алла Пугачёва и их дети отмечают православную Пасху. Шоумен на своей странице в Instagram опубликовал праздничный ролик. «Христос...
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