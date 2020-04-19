ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прочитали стихи и поздравили с Пасхой. Максим Галкин поделился новым семейным видео

19.04.2020 11:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Максим Галкин, Алла Пугачёва и их дети отмечают православную Пасху. Шоумен на своей странице в Instagram опубликовал праздничный ролик. 

«Христос воскрес!» – поздравил своих подписчиков артист. 

Прочитали стихи и поздравили с Пасхой. Максим Галкин поделился новым семейным видео
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

На видео Гарри и Лиза Галкины прочитали стихотворение Андрея Усачёва «Пасха». А в завершение к ним присоединились родители, чтобы хором поздравить всех с этим особенным днём. 

Поклонники в очередной раз поблагодарили Галкина за возможность увидеть, как он, Пугачёва и их дети проводят время. Отвечая на пожелания семьи, фанаты сказали главные слова: «Воистину воскрес!» 

Кстати, совсем недавно Алла Пугачёва праздновала другое событие – ей исполнился 71 год.

Как дети поздравили маму – смотрите здесь

Люди в материале: Максим Галкин, Гарри Галкин, Елизавета Галкина, Алла Пугачёва

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Максим Галкин, Алла Пугачёва и их дети отмечают православную Пасху. Шоумен на своей странице в Instagram опубликовал праздничный ролик.  «Христос...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мать политзаключенного Емельянова заявила об исчезновении сына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика