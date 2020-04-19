Бекхэм: Роналду немного недотягивает до уровня Месси













Goal.com . "Месси — уникальный игрок, с ним на одном уровне никого нет. Роналду немного недотягивает до Лионеля, но они оба превосходят всех по своему уровню", — приводит слова Бекхэма





На счету Месси шесть "Золотых мячей", тогда как Роналду выигрывал престижную награду пять раз.





В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Роналду в свою очередь провёл 22 матча в рамках чемпионата Италии, записав в свой актив 21 гол и 3 результативные передачи.