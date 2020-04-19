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Бекхэм: Роналду немного недотягивает до уровня Месси
Источник материала: Партизан
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвид Бекхэм сравнил форварда "Барселоны" Лионеля Месси с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает "Чемпионат".
"Месси — уникальный игрок, с ним на одном уровне никого нет. Роналду немного недотягивает до Лионеля, но они оба превосходят всех по своему уровню", — приводит слова Бекхэма
На счету Месси шесть "Золотых мячей", тогда как Роналду выигрывал престижную награду пять раз.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Роналду в свою очередь провёл 22 матча в рамках чемпионата Италии, записав в свой актив 21 гол и 3 результативные передачи.
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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвид Бекхэм сравнил форварда "Барселоны" Лионеля Месси с нападающим "Ювентуса"...
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