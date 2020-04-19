ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виктор Гончаренко проиграл сыну в текбол и будет выносить мусор до конца недели

19.04.2020 13:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не скучает во время карантина в России.





"Смотрел последний выпуск "Красавы" и Слуцким. Савин сделал пас из одной деревни в другую. Теперь играем с сыном в текбол.

Но в итоге, проиграл сыну. Буду выносить мусор целую неделю", — отрапортовал белорусский специалист в инстаграм-аккаунте.

"Всем бы такую деревню. Сразу видно, кто в ЦСКА был четыре дня, а кто несколько лет", — написал в комментариях блогер "Красава" Евгений Савин, который проводит карантин в белорусской деревне под Слуцком.

Текбол — вид спорта, который напоминает настольный теннис. Для игры используют стол и футбольный мяч.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не скучает во время карантина в России.
 
Новости дня
Новости разные
 
В кардиологическом центре Гродно готовятся принимать инфицированных COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика