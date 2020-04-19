Виктор Гончаренко проиграл сыну в текбол и будет выносить мусор до конца недели

















"Смотрел последний выпуск "Красавы" и Слуцким. Савин сделал пас из одной деревни в другую. Теперь играем с сыном в текбол.





Но в итоге, проиграл сыну. Буду выносить мусор целую неделю", — отрапортовал белорусский специалист в инстаграм-аккаунте.





"Всем бы такую деревню. Сразу видно, кто в ЦСКА был четыре дня, а кто несколько лет", — написал в комментариях блогер "Красава" Евгений Савин, который проводит карантин в белорусской деревне под Слуцком.





Текбол — вид спорта, который напоминает настольный теннис. Для игры используют стол и футбольный мяч.







