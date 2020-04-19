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Прогноз курса белорусского рубля: укрепление к доллару продолжится

19.04.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рубль в ближайшие дни потеряет поддержку от продажи валюты белорусскими предприятиями для уплаты налогов, в связи с чем курс доллара на БВФБ будет снижаться, но не так быстро, как ранее.




На прошедшей неделе белорусский рубль сумел укрепиться по отношению к доллару, евро и российскому рублю. Корзина из этих трех валют за неделю подешевела на 1,5%. Это меньше, чем на предыдущей неделе, когда ее стоимость снизилась на 1,7%.

При этом объем торгов на БВФБ в среднем за день увеличился до 153,6 млн. рублей с 71,4 млн. рублей на предыдущей неделе. К росту объема торгов привело, по-видимому, увеличение предложения валюты со стороны предприятий в связи с осуществлением налоговых платежей.

Не исключено, что валюту продавали и физические лица, которые до этого приобрели ее в спекулятивных целях.

Министерство финансов РБ на прошедшей неделе рассказало о планах привлечения дополнительных средств, необходимых для преодоления кризиса. От МВФ правительство РБ рассчитывает получить около 900 млн. долларов, причем решение по этому вопросу должно быть принято уже в конце апреля.

Со Всемирным банком Минфин ведет переговоры о предоставлении 90 млн. евро, а с Европейским инвестиционным банком — 50 млн. евро. Возможна помощь и от ЕБРР, а также других международных финансовых организаций.

Министр финансов РБ Максим Ермолович 16 апреля сообщил, что существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам, по исполнению основного долга в текущем году в Беларуси не будет.

Он подчеркнул, что изменения курса рубля не окажут влияния на исполнение бюджета и платежи по госдолгу, так как резервы сформированы как в национальной, так и в иностранной валюте. В этот же день Минфин сообщил о проведении премаркетинга выпуска на российском рынке облигаций на общую сумму 10 млрд. российских рублей сроком обращения 5 лет.

Но планы Минфина имеют значение только для отдаленного будущего, хотя сейчас они могут оказать психологическое воздействие на рынок. Поэтому можно ожидать, что спекулятивный спрос на валюту в Беларуси прекратился, более того, возможны ее продажи.

Стабилизировалась ситуация и с переработкой нефти на белорусских НПЗ. А из-за карантина в соседних с Беларусью странах импорт в РБ сокращается.

Поэтому курс доллара на БВФБ в ближайшие дни, скорее всего продолжит снижаться, хотя предприятия прекратят продавать валюту для уплаты налогов, но не так быстро, как до этого.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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