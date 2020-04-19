Прогноз курса белорусского рубля: укрепление к доллару продолжится













На прошедшей неделе белорусский рубль сумел укрепиться по отношению к доллару, евро и российскому рублю. Корзина из этих трех валют за неделю подешевела на 1,5%. Это меньше, чем на предыдущей неделе, когда ее стоимость снизилась на 1,7%.





При этом объем торгов на БВФБ в среднем за день увеличился до 153,6 млн. рублей с 71,4 млн. рублей на предыдущей неделе. К росту объема торгов привело, по-видимому, увеличение предложения валюты со стороны предприятий в связи с осуществлением налоговых платежей.





Не исключено, что валюту продавали и физические лица, которые до этого приобрели ее в спекулятивных целях.





Министерство финансов РБ на прошедшей неделе рассказало о планах привлечения дополнительных средств, необходимых для преодоления кризиса. От МВФ правительство РБ рассчитывает получить около 900 млн. долларов, причем решение по этому вопросу должно быть принято уже в конце апреля.





Со Всемирным банком Минфин ведет переговоры о предоставлении 90 млн. евро, а с Европейским инвестиционным банком — 50 млн. евро. Возможна помощь и от ЕБРР, а также других международных финансовых организаций.





Министр финансов РБ Максим Ермолович 16 апреля сообщил, что существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам, по исполнению основного долга в текущем году в Беларуси не будет.





Он подчеркнул, что изменения курса рубля не окажут влияния на исполнение бюджета и платежи по госдолгу, так как резервы сформированы как в национальной, так и в иностранной валюте. В этот же день Минфин сообщил о проведении премаркетинга выпуска на российском рынке облигаций на общую сумму 10 млрд. российских рублей сроком обращения 5 лет.





Но планы Минфина имеют значение только для отдаленного будущего, хотя сейчас они могут оказать психологическое воздействие на рынок. Поэтому можно ожидать, что спекулятивный спрос на валюту в Беларуси прекратился, более того, возможны ее продажи.





Стабилизировалась ситуация и с переработкой нефти на белорусских НПЗ. А из-за карантина в соседних с Беларусью странах импорт в РБ сокращается.





Поэтому курс доллара на БВФБ в ближайшие дни, скорее всего продолжит снижаться, хотя предприятия прекратят продавать валюту для уплаты налогов, но не так быстро, как до этого.