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Страшная находка. Мужчина копал котлован под фундамент и нашёл человеческие останки
Источник материала: ОНТ
Страшная находка. Пружаны. Местный житель решил построить новый дом. Когда копал котлован под фундамент наткнулся на человеческие останки. Мужчина обратился в милицию. На место выехала следственно-оперативная группа.
Чьи именно останки нашёл житель Пружан, узнайте в «Тревожной кнопке»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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Страшная находка. Пружаны. Местный житель решил построить новый дом. Когда копал котлован под фундамент наткнулся на человеческие останки. Мужчина обратился в...
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