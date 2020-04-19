Страшная находка. Мужчина копал котлован под фундамент и нашёл человеческие останки

Источник материала: ОНТ

Страшная находка. Пружаны. Местный житель решил построить новый дом. Когда копал котлован под фундамент наткнулся на человеческие останки. Мужчина обратился в милицию. На место выехала следственно-оперативная группа.

Чьи именно останки нашёл житель Пружан, узнайте в «Тревожной кнопке»:

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