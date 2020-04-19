Банк БелВЭБ распродаёт помещения

Сам банк уверяет, что распродажа недвижимости это не свидетельство некого кризиса, а плановое мероприятие.





Банк в настоящее время реализует масштабный проект по переводу своей территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания клиентов. Такая трансформация обусловлена цифровизацией бизнеса. Именно поэтому Банку БелВЭБ больше не требуются большие площади для ведения бизнеса. Вместо них открываются компактные сервисные офисы с современным высокотехнологичным оборудованием и широким спектром банковских услуг.



