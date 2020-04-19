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В Беларуси для прихожан обеспечили безопасность пасхальных богослужений

19.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси не отменяли пасхальные богослужения. Накануне к верующим обратился глава Белорусской православной церкви митрополит Павел и попросил их по возможности оставаться дома, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Праздничная служба транслировалась и в интернете, и по телевидению. В храмах было не так многолюдно, как обычно. Многие прихожане пришли в масках. Для безопасности некоторые верующие остались на улице. А внутри церкви старались соблюдать дистанцию.

«Мы не знаем, просветимся мы, видим свет на следующий день или нет. Но мы знаем, что есть свет Воскресения. Что нам Бог, верующим в него, дал вечную жизнь. Эта вечная жизнь будет для тех, кто сохранит веру и любовь. Хочется пожелать всем встречающим Пасху настоящей веры в воскресшего Христа», – обратился протоиерей Свято-Елисаветинского монастыря Сергий Храпицкий.

В храмах освящали и пасхальную еду. Для безопасности прихожан делали это на улице. А, например, Свято-Елисаветинский монастырь доставлял уже освященные пасхальные куличи на дом. Но митрополит Павел в обращении к верующим также сказал, что в такой ситуации освятить пасхальные блюда можно и самому дома, напомнив, что «обряд – это дело второстепенное, жизнь человека намного дороже».



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Накануне к верующим обратился глава Белорусской православной церкви митрополит Павел и попросил их по возможности оставаться дома.
 
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