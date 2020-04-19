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«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти светлые пасхальные дни верующие могут разделить радость праздника, не выходя из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, ночью с 18 на 19 апреля телеканал СТВ организовал трехчасовую прямую трансляцию из Свято-Успенского Жировичского монастыря. Передвижная телестанция, 8 телекамер, 30 киловатт света, картинка с квадрокоптера, около трех десятков режиссеров, операторов и технических специалистов – все, чтобы тысячи белорусов смогли онлайн стать соучастниками молитвы, Крестного хода и провозглашения Воскресения Христова.
Виктория Альшевская, режиссер СТВ:
Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:
Подробнее о том, как шла подготовка к трансляции, самых ответственных моментах эфира и что было за кадром, смотрите 19 апреля в программе
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«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря
Новости Беларуси. В эти светлые пасхальные дни верующие могут разделить радость праздника, не выходя из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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