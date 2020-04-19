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«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря

19.04.2020 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти светлые пасхальные дни верующие могут разделить радость праздника, не выходя из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря

Так, ночью с 18 на 19 апреля телеканал СТВ организовал трехчасовую прямую трансляцию из Свято-Успенского Жировичского монастыря. Передвижная телестанция, 8 телекамер, 30 киловатт света, картинка с квадрокоптера, около трех десятков режиссеров, операторов и технических специалистов – все, чтобы тысячи белорусов смогли онлайн стать соучастниками молитвы, Крестного хода и провозглашения Воскресения Христова.

«Нам очень приятно быть первыми». Генеральный директор СТВ о трансляции из Жировичского монастыря

«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря

Виктория Альшевская, режиссер СТВ:
Один из самых таких сложных моментов – это Крестный ход, потому что все выходят из храма и есть проблемы, как успеть подхватить это все в кадр. И при этом ничего не потерять, не упустить самого главного. Поэтому нашим операторам пришлось немножко потрудиться. Многим пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу, чтобы успеть встретить с другой стороны храма Крестный ход.

«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря

Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:
Благодарю замечательный телеканал СТВ, который дал нам такую возможность поздравить вас, дорогие телезрители. Христос Воскрес!

«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря

Подробнее о том, как шла подготовка к трансляции, самых ответственных моментах эфира и что было за кадром, смотрите 19 апреля в программе «Неделя» на СТВ.

«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря

Люди в материале: Виктория Альшевская, Иеромонах Евстафий

 
 
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Новости Беларуси. В эти светлые пасхальные дни верующие могут разделить радость праздника, не выходя из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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