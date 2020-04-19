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В Польше с 20 апреля смягчат карантин

19.04.2020 15:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше с 20 апреля смягчат карантин

Польские власти приняли решение о смягчении карантинных мер с 20 апреля. Об этом сообщает БЕЛТА.

Так, уже с понедельника жители Польши вновь смогут посещать леса и парки для отдыха. Также большее число покупателей сможет одновременно находиться внутри магазинов, а подростки старше 13 лет смогут перемещаться без постоянного присмотра со стороны взрослых. При этом детские площадки в стране останутся закрытыми.

Несмотря на смягчение мер, власти по-прежнему просят граждан соблюдать дистанцию 2 метра от других людей, носить медицинские маски во время посещения общественных мест, а также по возможности сохранять режим дистанционной работы и обучения.

Принятые властями послабления представляют собой первый этап снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Всего их предполагается четыре. Решения по переходу к следующим этапам будут приниматься с учетом динамики распространения заболевания.

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Польские власти приняли решение о смягчении карантинных мер с 20 апреля. Об этом сообщает БЕЛТА. Так, уже с понедельника жители Польши вновь смогут посещать леса и...
 
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