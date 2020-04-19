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«Нам очень приятно быть первыми». Генеральный директор СТВ о трансляции из Жировичского монастыря

19.04.2020 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью с 18 на 19 апреля телеканал СТВ организовал трехчасовую прямую трансляцию из Свято-Успенского Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря

«Нам очень приятно быть первыми». Генеральный директор СТВ о трансляции из Жировичского монастыря

Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
Это первая трансляция из Жировичского монастыря, нам очень приятно быть первыми. Мы считаем, что в год 500-летия монастыря, в год 550-летия обретения Жировичской иконы Божьей Матери это очень важное и знаковое событие для всей страны.

«Нам очень приятно быть первыми». Генеральный директор СТВ о трансляции из Жировичского монастыря

Люди в материале: Игорь Луцкий

 
 
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Новости Беларуси. Ночью с 18 на 19 апреля телеканал СТВ организовал трехчасовую прямую трансляцию из Свято-Успенского Жировичского монастыря, сообщили в программе...
 
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«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря
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