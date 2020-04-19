«Нам очень приятно быть первыми». Генеральный директор СТВ о трансляции из Жировичского монастыря

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью с 18 на 19 апреля телеканал СТВ организовал трехчасовую прямую трансляцию из Свято-Успенского Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря





Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:

Это первая трансляция из Жировичского монастыря, нам очень приятно быть первыми. Мы считаем, что в год 500-летия монастыря, в год 550-летия обретения Жировичской иконы Божьей Матери это очень важное и знаковое событие для всей страны.