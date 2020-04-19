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«Нам очень приятно быть первыми». Генеральный директор СТВ о трансляции из Жировичского монастыря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью с 18 на 19 апреля телеканал СТВ организовал трехчасовую прямую трансляцию из Свято-Успенского Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
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Новости Беларуси. Ночью с 18 на 19 апреля телеканал СТВ организовал трехчасовую прямую трансляцию из Свято-Успенского Жировичского монастыря, сообщили в программе...
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