Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу завершился пятый тур. В субботу состоялись четыре игры. Поражение терпит чемпион страны – брестское «Динамо».

На выезде – неудача в противостоянии с «Витебском» – 0:1. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Кики Габи. А за три минуты до конца основного времени матча защитник «Динамо» Евгений Хачериди сфолил в своей штрафной и получил прямую красную карточку. Пенальти уверенно реализовал Ион Николаеску. Спасти игру брестчанам не удалось.

БАТЭ в Борисове сыграл вничью с жодинским «Торпедо-БелАЗ» – 0:0. При этом по ходу матча хозяева упустили отличную возможность забить. На 41-ой минуте игры Павел Нехайчик не реализовал пенальти. БАТЭ набрал лишь семь очков и повторил клубный антирекорд. Такое же количество баллов после пяти туров было у борисовчан 10 лет назад на старте чемпионата в 2000-ом году.

В других матчах пятого тура «Ислочь» дома переиграла мозырскую «Славию» – 2:1. Брестский «Рух» на своем поле победил клуб «Минск» – 1:0.

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