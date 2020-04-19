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В чемпионате Беларуси по футболу завершился пятый тур

19.04.2020 17:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу завершился пятый тур

В чемпионате Беларуси по футболу завершился пятый тур. В субботу состоялись четыре игры.  Поражение терпит чемпион страны – брестское «Динамо». 

На выезде – неудача в противостоянии с «Витебском» – 0:1. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Кики Габи. А за три минуты до конца основного времени матча защитник «Динамо» Евгений Хачериди сфолил в своей штрафной и получил прямую красную карточку. Пенальти уверенно реализовал Ион Николаеску. Спасти игру брестчанам не удалось.

БАТЭ в Борисове сыграл вничью с жодинским «Торпедо-БелАЗ» – 0:0. При этом по ходу матча хозяева упустили отличную возможность забить. На 41-ой минуте игры Павел Нехайчик не реализовал пенальти. БАТЭ набрал лишь семь очков и повторил клубный антирекорд. Такое же количество баллов после пяти туров было у борисовчан 10 лет назад на старте чемпионата в 2000-ом году. 

В других матчах пятого тура «Ислочь» дома переиграла мозырскую «Славию» – 2:1. Брестский «Рух» на своем поле победил клуб «Минск» – 1:0.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу завершился пятый тур. В субботу состоялись четыре игры.  Поражение терпит чемпион страны – брестское «Динамо».  На выезде –...
 
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