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«Волшебный, добрый день». Дарья Домрачева поделилась семейным снимком и поздравила поклонников с Пасхой

19.04.2020 17:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поздравила поклонников с Пасхой. Поздравления спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. 

«Прекрасное торжество! С добрыми воспоминаниями из детства о подготовке к празднику, наслаждались процессом вчера вместе со своей крохой. Волшебный, добрый день!» – написала Домрачева. 

«Волшебный, добрый день». Дарья Домрачева поделилась семейным снимком и поздравила поклонников с Пасхой
Фото: instagram.com/dadofun 

Биатлонистка пожелала всем душевной гармонии, добра, тепла и любви. Свою запись спортсменка сопроводила снимком праздничного стола. Фанаты поблагодарили Дарью за тёплые слова и тоже поздравили её с праздником. 

Кстати, недавно Максим Галкин поделился трогательным семейным видео.

На кадрах ролика Гарри и Лиза читают стихи – здесь подробнее

Люди в материале: Дарья Домрачева

 
 
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поздравила поклонников с Пасхой. Поздравления спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.  ...
 
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