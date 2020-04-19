Семья купила дом, а он оказался с «тайной комнатой», в которую нельзя было входить 500 лет

Источник материала: Tut.by

Семейная пара приобрела старый домик в провинциальной Франции и обнаружила в нем замурованную тайную комнату. Причина, по которой прежние владельцы сделали это, открылась вместе с дверью помещения — в нем родители погибшего 102 года назад солдата заперли с помощью кирпичной кладки память о сыне, и теперь его комната выглядит как настоящий портал в прошлое, пишет medialeaks.ru.





Разобрав кладку, новые владельцы попали прямиком в прошлое и встретились взглядом с первым владельцем спальной.

Замурованный проход скрывал спальную комнату 22-летнего лейтенанта французской армии Юбера Рошеро, чей висящий на стене фотопортрет встретил новых хозяев дома. Юбер служил в кавалерийском полку драгун во время Первой мировой войны и погиб в деревне Локер во Фландрии (регион в Бельгии) 26 апреля 1918 года.





Мужчину изначально похоронили на британском кладбище, но в 1922 году перевезли в родную деревню Белабре и посмертно вручили ему Croix de Guerre — медаль за мужество в бою.

Родители Рошеро, убитые горем, не могли смириться с потерей любимого сына и приняли решение не трогать ничего в его комнате. Вход в неё заложили кирпичом, сохранив покои в том виде, в котором их оставил Юбер, когда уходил на фронт.

Домочадцы лейтенанта пообещали друг другу, что ни под каким предлогом не войдут в его спальню.





Спустя еще 13 лет, в 1935 году, семья Рошеро была вынуждена переехать из Белабре и передала дом во владение французскому генералу Эжену Бриду при условии, что комнату никто не тронет как минимум 500 лет. Бриду пообещал выполнить просьбу прежних владельцев.

Но под его присмотром спальная Юбера пробыла не долго — в 1939 году началась Вторая мировая война. Франция пала под натиском гитлеровской армии, а генерал Бриду начал сотрудничать с назначенным немецким правительством, занимая высокую должность с 1940 года.

Когда война закончилась, Эжен бежал в Испанию, чтобы избежать судебного преследования, но там его задержали в 1955 году, приговорили к смертной казни, конфисковали дом и выставили его на продажу. Покупателем стала внучка генерала Бриду вместе с ее мужем Даниэлем Фабром.





Супруги помнили о просьбе семьи Рошеро и не трогали комнату Юбера. Еще помнившие о тайной комнате местные чиновники в 1980-ых посещали дом, желая ее увидеть, но Фабр твердо стоял на своем решении сдержать семейное обещание и оставить комнату нетронутой.

Даниэль прожил в доме вплоть до 2014 года, и до 2020 он простоял без владельцев. Новые же хозяева ничего не знали о существовавшей в доме 102-летней традиции не входить в комнату и, не задумываясь, открыли ее.





По словам новых владельцев, они не собираются ничего трогать в спальне Юбера, но и держать ее закрытой не видят смысла. Вместо этого они планируют превратить ее в музей памяти Юбера Рошеро, одновременно и исполнив желание его семьи, и поделившись с другими кусочком внезапно попавшего к ним в руки прошлого.

Местное правительство с пониманием относится к решению въехавшей в дом семьи и говорит, что, как бы сильно им ни хотелось продолжить 102-летнюю традицию, юридически комната — частная собственность, принадлежащая владельцам дома.