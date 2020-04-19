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Футбольная Лига чемпионов может возобновиться 7 августа

19.04.2020 18:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футбольная Лига чемпионов может возобновиться 7 августа

Футбольная Лига чемпионов может возобновиться 7 августа. Игры будут проходить каждые три дня. 

Об этом информируют сразу несколько источников, знакомых с повесткой предстоящего собрания УЕФА по проведению главных клубных турниров Европы. Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов планируется провести 7 и 8 августа. Оставшиеся игры будут проходить с интервалом в три дня, а финал турнира состоится 29 августа. Что касается Лиги Европы, то она возобновится еще ранее. Первые матчи могут быть сыграны 2 и 3 августа. 

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Футбольная Лига чемпионов может возобновиться 7 августа. Игры будут проходить каждые три дня.  Об этом информируют сразу несколько источников, знакомых с...
 
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